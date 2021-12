Bolsonaro e Rui, a paternidade do aeroporto de Conquista em pauta

O Ministério dos Transportes anunciou oficialmente ontem: o Airbus A319CJ da FAB, transportando o presidente Bolsonaro e o ministro Tarcísio Gomes de Freitas (Infraestrutura), será a primeira aeronave de grande porte a pousar no novo aeroporto de Vitória da Conquista, às 10h da próxima terça, para a cerimônia de inauguração.

No início da tarde, o prefeito de Conquista, Herzem Gusmão (MDB), já havia anunciado a presença presidencial no ato inaugural no horário confirmado. E o governador Rui Costa já disse que também vai.

DNA do caso — Na real, Bolsonaro e Rui disputam a paternidade da obra. E, afinal, quem é o pai da criança?

O novo aeroporto de Conquista dá um bom enredo de novela. Dezesseis anos atrás, em 2002, já se falava em fazê-lo, com orçamento previsto de R$ 200 milhões.

Só em 2010 Jaques Wagner, então governador, escolheu o terreno; em 2013, Dilma, a presidente, assinou convênio com o governo baiano para executar a obra; em 2014 a responsabilidade foi oficializada com o Derba; em 2015 Dilma, ainda presidente, fechou o contrato para a construção do terminal, concluído em 2018, quando o governo baiano também construiu acesso.

Tudo acabou custando

R$ 559 milhões, com 93,4% bancados pelo governo federal. Mas quem executou a obra foi o governo estadual. O aeroporto demorou, mas virou caso único: tem dois pais.

Ambulâncias estão andando

Enfim, as ambulâncias estacionadas nos fundos da Assembleia desde dezembro começaram a ter destinos pela Bahia afora.

Elas eram 20, nove já se foram, ainda restam 11. Delas, no tempo de estacionamento, oito ainda viram pelo menos uma lavagenzinha, mas três estão de dar dó. Cheias folhas pelo teto, água só a da chuva.

Os deputados da oposição dizem que elas estão indo para onde eles indicam.

Enfim, cargos estão na mesa

Já na banda governista a alegria se dá por outro motivo. Enfim, o governo disponibilizou para os partidos os cargos regionais para indicações políticas.

Segundo o deputado Niltinho (PP), o critério estabelecido dá prioridade aos partidos com maior votação regional, pela soma dos votos de deputados estaduais.

– O próximo passo são os cargos municipais. Mas acho que acabaremos nos entendendo bem.

Futuro e cautela

O PDT baiano tem dois deputados federais, Félix Mendonça Jr., que preside o partido no estado, e Alex Santana, que está entre os oito afastados das atividades partidárias por ter votado a favor da reforma da Previdência, já que o partido fechou questão contra.

Ontem na palestra de Ciro Gomes, pedetistas foram cautelosos quanto ao futuro de Alex, como Alexandre Brust, presidente em Salvador:

– Quem vai opinar sobre isso é o Conselho de Ética.

Ciro Gomes bate em Moro e pega leve com Rui Costa

Ciro Gomes, que ano passado disputou a presidência pelo PDT, fez palestra na Assembleia ontem com plenário lotado. Algumas frases dele:

Ao falar que não quis agredir Rui Costa quando disse não entender que a Bahia, governada pelo PT, tenha dado tanto voto em favor da reforma da Previdência:

– Tenho por Rui Costa apreço, respeito, estima e amizade.

Sobre Sérgio Moro:

– Ele não poderia ser jamais ministro. Ele não tem pudor, não tem compostura. Ele não tem caráter. Ele é um canalha.

E sobre a era Bolsonaro:

– O Brasil está correndo o risco de se desintegrar como nação.

