Bolsonaro cai 15 pontos no Ibope. Está perdendo para ele mesmo

Pergunta ao professor Edvaldo Brito (PSD), vereador em Salvador, ex-prefeito da capital baiana, ex-secretário em São Paulo, jurista: o senhor, com os seus 81 anos, já viu um governo começar com tantas turbulências como o de Bolsonaro?

– Não. Já vi acabar.

Pois é. Com as celeumas que o próprio Bolsonaro criou nas redes sociais, o caso Gustavo Bebianno, o vídeo pornô do Carnaval e o bate-boca com o ator José de Abreu, ele dispensou inimigos. E o resultado aí está: perdeu popularidade.

Olavo — Na pesquisa do Ibope ontem divulgada, o índice de aprovação pessoal caiu de 66% em fevereiro para 51% agora, 15 pontos a menos. Na avaliação do governo o bom/ótimo desceu de 49% para 39%, e o ruim/péssimo subiu de 19% para 24%.

Ou seja, em 100 dias, tempo que governantes usam para queimar capital político com pacotes de maldades, ele queimou de graça.

Veja você que na visita aos EUA, Olavo de Carvalho, jornalista, ex-comunista e filósofo que emerge como guru presidencial, desancou ante os norte-americanos:

– Se tudo continuar como está, já está mal. Não precisa mudar nada para ficar mal. É só continuar assim. Mais seis meses, acabou.

E fechou chamando o vice, Mourão, de ‘idiota’, por ter ido a São Paulo para um encontro com o governador João Dória enquanto Bolsonaro está nos EUA. Em suma, cai por si.

Brumadinho no Velho Chico

Qual é o impacto do rompimento da barragem de Brumadinho no rio São Francisco? A Universidade Federal do São Francisco (Univasf) formou uma comissão de estudos permanente para buscar a resposta.

Fala o deputado Tum (PSC), que integra a comissão:

– A professora Patrícia Nicola, da Univasf, captou água em Pirapora, o marco zero, assim que o acidente aconteceu. Agora vai voltar lá para ver como é que está.

Joice pede apoio a Rui

A deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP), figura muito próxima do presidente Bolsonaro, saiu do almoço no Cimatec com empresários baianos segunda dizendo que iria para um encontro que não podia revelar.

Ainda no Cimatec ela só falava de Previdência. Bateu na Governadoria para conversar com Rui Costa.

Rui disse que apoiava, mas fez a ressalva: é contra a proposta da capitalização, que só faz bem a banqueiro.

Marcelle e a ‘rinoceronta’

Enfim, caiu a ficha da vereadora Marcelle Moraes. Ela, que anteontem, quando a Câmara de Salvador acabou de fazer um minuto de silêncio pela morte da líder religiosa Makota Valdina, lamentou a morte de uma ‘rinoceronta’ no jardim zoológico, pediu desculpas e concordou com a retirada da ata da citação, sugerida pela colega Marta Rodrigues (PT).

– Não tive a intenção de ofender ninguém, nem a família nem a religião.

Paulo Carneiro, a sombra que assombra no Vitória

A urucubaca que encruou no Vitória atingiu também os dirigentes. Paulo Carneiro, ex-presidente, conselheiro vitalício, foi expulso do conselho em 2009, depois de ter ido ao Bahia e cobrado do Vitória R$ 10 milhões de indenização.

Em 2017 foi reintegrado, por decisão judicial. Numa reunião mandou um conselheiro ir ‘tomar no...’. O caso foi para o conselho de ética, que o condenou a um afastamento de seis meses.

Quando isso estava consumado, o Vitória reverteu a integração. Agora, Paulo Carneiro ganhou de novo o direito de se reintegrar. Com a palavra o presidente do conselho, Robinson Almeida:

– Vou cumprir as duas decisões, a da Justiça e a do conselho de ética.

Ou seja, na eleição de presidente, ele não vota.

