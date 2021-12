Bolsonaro, argentinos, chineses, árabes e outras pedras do caminho

Pergunta-me o leitor Abimael Ribeiro Rivas, da Pituba, o que acho do fato de o presidente Bolsonaro ter dito que não vai cumprimentar Alberto Fernández, vencedor da eleição de domingo na Argentina.

Prezado, lá pelo século XVII o padre Antônio Vieira, português, já dizia: ‘Todos que se governaram pelo discurso erraram e se perderam’. Só para ficarmos no item das relações internacionais, se porque não quer ou não sabe, Bolsonaro sempre foi por aí, externando sempre um discurso exarcebado de extrema-direita.

Braços abertos — Lá atrás, ele já declarou apoio ostensivo a Maurício Macri, o presidente derrotado, também de direita. Fernandez, o vencedor, de esquerda, agora descontou fazendo declarações de amor a Lula. E aí o duelo Brasil x Argentina polarizou.

Ressalve-se: o Brasil tem muitos interesses comerciais com a Argentina. Lá atrás, Bolsonaro fez declarações de amor a Israel, e a Arábia Saudita, maior comprador de frango do Brasil, desabilitou 33 dos 58 frigoríficos que vendiam para lá.

Com a manifesta ojeriza a comunistas, foi alertado que a China, um país comunista, é grande parceiro comercial do Brasil em vários campos. Agora, visitou a China, passou nos Emirados dizendo que o Brasil está ‘de braços abertos’.

Ou seja, ele é presidente do Brasil, mas às vezes esquece, e tome-lhe discursos que nos custam caro. Ademais, há o medo de que Macri na Argentina seja ele cá amanhã.

Óleo suja a APA do Pratigi

A praia do Pratigi, em Ituberá, uma área de proteção ambiental situada um pouco antes da Baía de Camamu, sentido norte-sul, foi a área mais castigada pelo óleo que inferniza o Nordeste neste fim de semana.

O óleo chegou numa quantidade bem maior do que as anteriormente registradas. Leandro Ramos, prefeito de Igrapiúna e presidente do Consórcio Intermunicipal da APA, disse que região decretou estado de emergência.

Severiano quer ser vereador

Ex-deputado federal pelo PDT, após uma circulada pelo PTB, pelo qual tentou voltar à Câmara dos Deputados ano passado, sem sucesso, Severiano Alves , agora no PSB de Lídice da Mata, vai tentar nova empreitada em 2020: quer eleger-se vereador em Salvador.

Ele diz que nas eleições que disputou sempre foi bem votado em Salvador:

– Eu busquei um partido que tem causa, ideias.

Se é que isso basta...

Tiago vai encarar 2020

O deputado Tiago Correia (PSDB) está próximo de protagonizar um caso único: está no mandato de deputado estadual, mas vai disputar a eleição de vereador em Salvador em 2020.

Explicando: ele é vereador licenciado e assumiu a Assembleia na condição de suplente de Leo Prates, secretário da Saúde de Salvador.

Se 2020 passar e Leo resolver voltar, ele fica sem mandato. E está atento:

– Não correrei esse risco.

Brito entre dois Thomés, 0 do palácio e o fundador

Presidente do Grupo Parlamentar da Amizade Brasil-Portugal e, nesta condição, o homem que está negociando com o governo português o traslado dos restos mortais de Thomé de Souza, o fundador de Salvador, para cá, e também prefeiturável na capital pelo PSD do senador Otto Alencar, o deputado federal Antônio Brito às vezes embola os Thomés.

Abordado sobre a quantas andava o caso de Thomé, nem pestanejou para responder:

– No partido está tudo tranquilo. Estamos caminhando para afunilar as conversas.

A pergunta era sobre os restos mortais de Thomé, o fundador, mas ele entendeu sobre as pretensões dele ao Palácio Thomé de Souza.

Em suma, está chovendo Thomé na horta de Brito.

REGISTROS

Fórum da indústria

A Federação das Indústrias da Bahia (Fieb), em parceria com o Sebrae, realiza amanhã o Fórum da indústria, como crescer na era digital. Na mesa, Rogério Paiva vai falar sobre a Microsoft; Edson Júnior, sobre o Google; e Raquel Rabelo, sobre o Face.

Festival de Livros

Também amanhã (17h) acontece o 24º Festival de Livros e Autores da Universidade Federal da Bahia (Ufba), na Faculdade de Comunicação (campus de Ondina). O reitor João Carlos Salles estará lá.

Defensoria em debate

Rafson Saraiva Ximenes, defensor público geral, vai hoje (9h) à Comissão de Finanças da Assembleia discutir o plano de expansão da Defensoria Pública Estadual.

Rede com Magno

A revista Muito, de A TARDE, publicou que Magno Lavigne e Célia Sacramento estão disputando para ver quem sai candidato a prefeito pela Rede. Na real, não há disputa. O partido já se definiu por Magno.

PSDB e PP

Em nota publicada domingo foi dito que o PSD de Otto Alencar, com 103 prefeitos, só perde para o PP de João Leão, com 94. Em verdade, não perde. O PP de Leão é o segundo.

