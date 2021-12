Benito Gama, sem mandato, alfineta paz de Raul Jungmann

Benito Gama (PTB), ex-deputado federal que não conseguiu reeleição e está sem cargo, fez um comentário curioso em uma postagem de ontem no Twitter do também “ocioso” ex-ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann. Na tarde de ontem, o ex-funcionário do Palácio do Planalto à época do governo de Michel Temer escreveu, em tom confessional, que estava de volta à “vida de cidadão”, sem celular tocando de madrugada ou a Polícia Federal o chamando “cedinho” da manhã, e desabafou:

– Coisa simples, cotidiano negado nos últimos 30 anos – disse Jungmann.

A resposta do ex-deputado baiano foi direta e, ao mesmo tempo, misteriosa, sugestiva:

– Aproveita que será por pouco tempo.

Benito garante que não sabe de nada, nenhum carguinho que possa tirar Jungmann do sossego, garantiu ao A TARDE. Mas prevê o ex-ministro de volta ao batente em breve:

– Provavelmente vai se ocupar com alguma coisa, mas não sei de nada. É só intuição – justificou, ao apontar o tema de segurança pública do Brasil “explodindo”, em alusão ao caos no Ceará.

PTB na Câmara – Nada oficial, mas Benito afirma que a tendência do partido é fechar apoio à permanência de Rodrigo Maia na presidência da Câmara. A reunião será semana que vem.

De Brasília a São Paulo

Ex-ministro de Temer, Antonio Imbassahy (PSDB), foi anunciado ontem pelo governador de São Paulo, João Doria, como secretário especial e chefe do Escritório de Representação do Estado em Brasília. Imbassahy, que não foi reeleito para a próxima legislatura na Câmara, articulará as relações de SP com a Presidência da República, o Congresso Nacional, os ministérios, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal.

Quer e vai nomear

O deputado federal Afonso Florence (PT-BA ) nomeará João Borges para trabalhar no gabinete dele em Brasília. Borges é ex-secretário municipal de Educação. Tê-lo consigo no mandato é o desejo de Florence:

– Se não nomeei, vou nomear. Preciso e quero nomear. É um professor experimentado.

A ideia de Florence é dar liberdade para Borges ficar circulando entre Brasília e Salvador.

Voto aberto no Congresso

As votações secretas na Câmara dos Deputados e no Senado Federal estão sob risco pelo bem da democracia. O presidente da corte, Dias Toffoli, manteve o voto secreto na Câmara. Mas, no próximo turno do plantão judiciário, o ministro Luiz Fux pode mudar o entendimento. Apesar dos dispositivos legais no regimento das Casas e na Constituição, cresce a pressão pela obrigatoriedade do voto aberto.

Odebrecht eleva padrão de combate à corrupção

A Odebrecht Engenharia e Construção (OEC) apresentou em Salvador os resultados do Sistema de Conformidade, implementado pela empresa, há cerca de dois anos, como uma medida sólida em busca de recuperar a confiança da sociedade quanto ao compromisso do combate à corrupção.

Segundo o baiano Marcos Neves, responsável regional por Conformidade nas Américas (exceto Brasil, Argentina e Bolívia), o sistema, dentre tantas mudanças, foi capaz de restruturar a base de fornecedores ativos do grupo e, a partir de um banco de dados único, garante que 100% dos novos fornecedores passem por análise de reputação antes de realizar qualquer pagamento.

