Baianos pedem punição e CPI na tragédia em Brumadinho

Como não poderia ser diferente, a tragédia do rompimento de mais uma barragem em Minas Gerais repercutiu entre os parlamentares. Na Bahia, a senadora Lídice da Mata (PSB), que assumirá como deputada federal dia 1º de fevereiro, falou que é impressionante que não se tenha aprendido com o caso de Mariana.

– É mais um crime ambiental terrível. Tira vidas humanas, devasta e destrói animais, rios e vegetação.

Também próxima a assumir como deputada federal, Dayane Pimentel (PSL) colocou em uma rede social a foto de Brumadinho antes e depois. E escreveu:

– Basta desta herança maldita de governos irresponsáveis.

O senador Otto Alencar (PSD) adiantou que deve propor uma CPI ao Senado Federal, com o objetivo de apurar e evitar novas catástrofes como essas.

– É preciso investigar e punir, inclusive responsabilizar criminalmente.

Meio ambiente – Opositores ao governo de Jair Bolsonaro aproveitaram para lembrar a fala do presidente no Fórum Econômico Mundial, de que o Brasil é um dos países que mais preservam o meio ambiente, e relacionaram com a catástrofe. Por sua vez, Bolsonaro fez um breve pronunciamento, dizendo que o governo está tomando “todas as medidas necessárias” e confirmando que planeja ir hoje à região da tragédia e avaliar outras ações.

De volta à advocacia

O ainda deputado federal, até o final deste mês, Jutahy Magalhães Jr. (PSDB-BA), já anunciou que volta para a advocacia em 1º de fevereiro, junto ao filho, que leva o nome dele. Nas redes sociais, fez uma propaganda do escritório e colocou um currículo enaltecendo as atividades políticas que desenvolveu por 36 anos.

Jutahy concorreu para senador. Nem ele nem irmão Lázaro (PSC), da mesma chapa, entraram.

Do descaso à selfie

O resgate da imagem do Legislativo foi um dos assuntos, ontem, da conversa entre os senadores prestes a assumir Ângelo Coronel (PSD-BA) e Cid Gomes (PDT-CE). Coronel concorda que algo precisa ser articulado em prol do ofício:

– Para que a gente entre em um shopping, em uma barbearia, e quando as pessoas souberem que se trata de um senador, não virem a cara, e que até peçam para fazer uma selfie.

Assume por seis dias

Como prometeu Pastor Sargento Isidório (Avante) no vídeo em que oficializou a renúncia ao cargo de deputado estadual, o suplente dele, policial federal Anderson Muniz, já foi empossado ontem mesmo. Foi um ato simples, comandado pelo segundo vice-presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, deputado estadual Carlos Geilson (PSDB). Não por menos, afinal Muniz ficará apenas seis dias no cargo.

Educação domiciliar requer diretrizes

A Ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, levantou mais uma polêmica ao dizer que irá propor uma medida provisória que regula o chamado “homescooling”, oportunidade para os

pais ensinarem os filhos em casa.

A decisão, no entanto, já foi previamente barrada no STF, que entende o acesso ao sistema escolar como um direito das crianças. Damares defende que “o pai que senta com o aluno duas, três horas por dia, pode estar aplicando mais conteúdo que a escola durante quatro, cinco horas por dia”. Mas, de fato, sem conteúdo ou diretriz mínima que os pais possam seguir, a ideia possivelmente será barrada pela Suprema Corte.

