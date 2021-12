Bahia unida para acompanhar situação das barragens

A Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) pode ganhar uma comissão parlamentar para vistoriar as barragens de resíduos minerais do estado, em parceria com os órgãos ambientais. Devido à gravidade do tema, o autor da indicação, deputado Alex da Piatã (PSD), prega caráter de urgência na implantação da comissão.

É mais uma ação de um parlamentar baiano para acompanhar a situação das barragens, que se soma à luta do correligionário Otto Alencar em criar no Senado a CPI das Barragens.

Na indicação encaminhada pelo deputado estadual ao então presidente da Alba, Ângelo Coronel (PSD), o parlamentar argumentou que um relatório divulgado pela Agência Nacional de Águas (ANA), no final de 2018, apontou 45 barragens em todo o Brasil com problemas em algum nível de preocupação.

– Cinco estão em Minas Gerais e dez na Bahia, o maior número do País.

Na avaliação de Alex, é o óbvio que precisa ser reforçado: a medida pode evitar desastres semelhantes aos rompimentos de barragens em Minas Gerais.

Força-tarefa – Outra força-tarefa foi criada ontem na Bahia, com membros dos Ministérios Públicos estadual, Federal e do Trabalho, Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Sema) e Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema). É mais um passo em busca de transparência no trabalho realizado no estado.

Fortalecer órgãos e leis

O quase deputado federal Otto Alencar Filho (toma posse amanhã) destacou nas redes sociais programa de TV que trouxe dados sobre barragens: apenas 3% foram fiscalizadas e existem apenas 154 funcionários para tal.

– É preciso fortalecer tanto os órgãos fiscalizadores quanto a legislação, bem como criar políticas públicas mais efetivas, com foco na prevenção de desastres ambientais – registrou.

Ativo na nova função

Em Brasília, o ex-deputado federal Domingos Leonelli fechou com os presidentes Carlos Siqueira, do PSB, e Ricardo Coutinho, da Fundação João Mangabeira, a realização do Seminário Internacional sobre Economia Criativa como Estratégia de Desenvolvimento, dias 21 e 22 de março. Leonelli é o responsável no partido por atividades na área. Saiu da lista de indicados do PSB ao governo Rui para se dedicar a isso.

Onde está o Wally?

Bacelar (Podemos) brincou com a moda do #tbt, hashtag usada com alguma foto do passado e que remete a uma lembrança. Publicou uma foto de 2015, da sessão solene de posse do primeiro mandato dele na Casa. E perguntou:

– Onde está o Wally? – em alusão ao jogo. E não é que um seguidor do deputado no Instagram fez um palpite cirúrgico?

– Fileira 6, o segundo da direita pra esquerda.

PSD se torna a segunda maior bancada do Senado

Finalmente foi oficializada a filiação dos senadores Nelson Trad (MS) e Lucas Barreto (AP) ao PSD. Com a entrada deles, o PSD se torna a segunda maior bancada do Senado, com 10 parlamentares, atrás apenas do MDB

Otto Alencar (BA), que será o líder do PSD a partir desta sexta, convidou Carlos Viana para ser relator da CPI das Barragens, que aceitou. O PSD conta, ainda, com o baiano Ângelo Coronel, novato na Casa.

Otto foi o primeiro senador a anunciar que proporia uma CPI para apurar as causas do acidente, e assim aconteceu.

A intenção é que nesta sexta-feira já existam todas as assinaturas necessárias. Será um dia agitado no Congresso!

