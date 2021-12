Até a lua de mel com o poder de Bolsonaro é um pouco diferente

Reza a tradição política que a lua de mel do governante com o poder é aquela fase entre a eleição e a posse. Tudo esperança, queixa quase zero, só afagos de pessoas e partidos atrás de cargos.

A de Jair Bolsonaro foge um pouco da regra. Primeiro, ao cogitar a fusão do Ministério do Meio Ambiente com o da Agricultura, algo como acasalar galinha e raposa. E agora com o convite, já aceito, a Sérgio Moro para virar o caçador de corruptos geral da República.

Vitamina - Bolsonaro se elegeu com esse discurso, o do combate à corrupção, e óbvio que quando ele chama e Moro topa, corresponde às expectativas do seu eleitorado. Não é à toa que Moro andou recebendo palmas no avião depois de ter dito sim.

Mas também vitamina a outra banda, a do PT, com o discurso de que Moro prendeu Lula por decisão política. Do ponto de vista petista, já havia a convicção de que, ao abrir a delação de Antonio Pallocci, desancando Lula, a 15 dias da eleição, no momento em que Fernando Haddad subia nas pesquisas, Moro agora carimba o passaporte de inimigo petista número um.

Convém ressalvar que na campanha, como agora, o discurso contra a corrupção foi avassalador (ironia, o mesmo discurso que o PT tinha quando ainda era esperança). E fogo só pega em palha seca. Há, de fato, um anseio coletivo de banir tanta corrupção impune. E que Moro dê certo. O interesse maior é esse. Afinal, chega de tanto ladrão.

Alba e TCE, a troca de palmas

A Assembleia e o TCE fecharam a semana trocando abraços. A questão: por iniciativa do deputado Adolfo Viana (PSDB), agora deputado federal eleito, a Assembleia aprovou por unanimidade a concessão da Comenda 2 de Julho ao conselheiro Inaldo Paixão, ex-presidente do TCE.

Em resposta, o TCE aprovou uma moção de aplausos à Assembleia pelo ato. Em tempo: o deputado Adolfo Viana é filho do conselheiro Antônio Honorato.

Irecê à espera de Luizinho

Joaci Dourado, ex-prefeito de Irecê, ex-deputado, diz que a política lá está esperando para ver o que a Justiça fará de Luizinho Sobral (Podemos), que era prefeito bem avaliado, perdeu para Elmo Vaz (PSB) e, embora tenha ficado na primeira suplência de deputado, está impugnado pela Justiça:

– Se a Justiça liberar ele, o cenário é um. Até porque tem chance de assumir a Assembleia. Se não, é outro. O final é o que queremos saber.

Seca, o flagelo em Chorrochó

Humberto Ramos (PP), prefeito de Chorrochó, diz que o município, de 12 mil habitantes, que vive da criação de bode e plantação de cebola, enfrenta momentos bastante dramáticos com a seca.

Com cinco povoados, o maior deles Várzea da Ema, está sendo socorrido com 30 carros-pipa, 20 do Exército e 10 da prefeitura, e mesmo assim não dá:

– Estou tirando leite de pedra. E contando com a ajuda de Deus.

Rui desce do palanque e embarca para a China

Rui Costa embarca amanhã para uma viagem de 10 dias num roteiro que inclui Espanha, Israel e China. Anteontem, na inauguração da ampliação do Sicam, saiu pelos lados quando jornalistas perguntaram a ele sobre Sérgio Moro, Bolsonaro e Cia.

– Eu vou deixar as interpretações políticas para vocês, jornalistas.

Ou seja, ele, que foi um dos arautos da campanha de Fernando Haddad, baixou as armas e voltou a governar, deixando a relação com o governo federal para depois.

Por agora, o melhor é a cautela. Aliás, na viagem a Israel, Rui vai ter contato com empresários da área de segurança, na tentativa de trazer a expertise. Lá e cá, seguro morreu de velho.

POLÍTICA COM VATAPÁ

Anonimato

José Maria Alkmin, uma lenda em Minas Gerais, deputado constituinte duas vezes (1934 e 1945), ministro da Fazenda de Juscelino Kubitschek e vice-presidente da República de Castelo Branco (1964/67), depois deputado federal (1970/74), quando encerrou a carreira, marcou época no folclore político de Sebastião Nery como personagem top.

Contam que ele tinha fama de pão-duro e lá um dia os amigos resolveram testar esta sua fama. Arranjaram uma freira e mandaram procurá-lo.

A freira chegou e pediu um auxílio para o orfanato. Ele percebeu a brincadeira, tirou o talão de cheque, preencheu, a freira saiu. Atrás dela, os amigos deles, surpresos.

Dia seguinte, no banco, a freira não pôde receber.

O cheque estava sem assinatura. A freira voltou ao gabinete dele:

– Desculpe, irmã, mas, como cristão, devo obedecer ao Evangelho com todo o capricho. Quando pratico atos de caridade, mantenho-me sempre no mais absoluto anonimato.

