As primeiras pesquisas de 2018 vieram mais curtas. Será a crise?

O 2018 está se configurando como um ano eleitoral diferente. Nesta quarta-feira, 22, entraram em cena alguns importantes ingredientes que faltavam nas pesquisas eleitorais. A Real Big Data, em parceria com a TV Record-Itapoan, deu 51% para Rui Costa e 18% para Zé Ronaldo, e o Ibope com a TV Bahia, dando Rui 50% e Ronaldo 8%.

Medem alguma coisa? Sim, dão sinais daquilo que já se sabe, Rui Costa inicia a campanha na condição de favorito. E nada mais.

Abrangência — Um detalhe chamou a atenção: as duas foram mais curtas em número de entrevistados do que as tradicionais. Até 2014, por exemplo, os institutos ouviam duas mil pessoas. Nas de ontem, o Big Data ouviu 1.200 pessoas em 38 municípios, e o Ibope, 1.008 eleitores em 58 municípios.

Também é um sinal claro de que em 2018 a grana está mais curta também para os veículos de comunicação, já que, depois do fiasco de 2006, quando nenhum instituto de pesquisa viu a vitória de Jaques Wagner, constatou-se que os institutos só pesquisaram uma máximo de 35 municípios, o que forçou a ampliação da abrangência, a partir daí, para 80 no mínimo. Nem isso temos agora.

No mais, cada um tira o proveito que os números oferecem. Zé Ronaldo diz que o cenário ‘está ficando gostoso’, com a ressalva de que só 15 dias depois do início da propaganda na tevê se verá alguma coisa. E Rui continua a não dar trelas.

Edivaldo Boaventura, um que deu um bom recado

Jorge Amado disse certa vez sobre o professor Edivaldo Boaventura: ‘É o baiano que possui o mais impressionante curriculum vitae’. Era isso e um pouco mais. Além do PhD em educação, tinha também um cidadão afável, humilde, acompanhando o ex-secretário de educação que criou o Parque Estadual de Canudos.

E lá um dia em Canudos, acompanhando-o, a convite, vimos que a imagem da Guerra, apesar de mais de 100 anos, era viva.

Pedimos:

– Professor, nos deixe aqui que vamos fazer uma boa reportagem sobre isso.

– Você já tem a caneta. Quer mais o quê?

– Dinheiro e carro.

Providenciou o dinheiro, deu o carro. Ganhamos alguns prêmios. E ele se disse feliz.

