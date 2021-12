Aroldo Cedraz, o filho ilustre de Valente assustou os conterrâneos

Formado em medicina veterinária e professor da UFBa, Aroldo Cedraz, ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), livrou-se de pepino gigante: quarta passada a 2ª Turma do STF rejeitou a denúncia contra ele, por falta de provas, de tráfico de influência em favor do filho, Tiago, ainda enroscado, acusado de ter recebido mais de R$ 1 milhão de propinas da UTC, que tocava uma obra em Angra 3.

Filho de Valente, região do sisal, Cedraz andou muito por lá entre 1990 e 2006, atrás de votos, quando exerceu quatro vezes o mandato de deputado federal.

Estrangeiro — Em 2006 perdeu, mas foi contemplado com o TCU, quando os petistas, empolgados com a reeleição de Lula, ‘esqueceram’ do Congresso.

Cedraz era muito respeitado entre os conterrâneos e quando o nome dele apareceu no escândalo, provocou ‘uma grande surpresa’, como disse um amigo dele.

— Ninguém esperava. Foi uma surpresa do mal.

Mas assim que se tornou ministro do TCU Cedraz começou a cortar os laços com a terra. Vendeu tudo o que tinha, casa e fazenda. E lá não mais punha os pés, virou um brasiliense. Mesmo assim, tinha muitos amigos que sempre o procuravam.

Já o filho Tiago nem nasceu e nem nunca pisou lá. É um estrangeiro entre os valentenses. Por ele ninguém chora. Apenas dizem que talvez o pai não mereça o filho que tem. E ‘talvez’ nem Valente.

Pinheiro, a solução no STF

Colbert Martins (MDB), prefeito de Feira de Santana, diz que os tempos em que Walter Pinheiro, hoje secretário de Planejamento do Estado, foi deputado federal e senador, quando dividiu o apartamento com Dias Toffóli, hoje presidente do STF, valeram:

— O homem conseguiu destravar as pendengas dos presídios de Barreiras e Irecê, que estavam há mais de três impedidos pela justiça de contratar segurança terceirizadas. Isso é que é prestígio.

Uma tática para despistar

Pergunta a leitora Maria dos Santos Freitas, moradora de Ondina, se é justo acabar o arrastão da Quarta de Cinzas por estar impedindo a Quaresma, ‘uma religiosidade que não existe’, ressalva ela. Maria prezada, não vou discutir a religiosidade da origem do carnaval, como argumenta o vereador Henrique Carballal (PV), que é historiador. Mas concordo. De fato, nesse jogo aí só tem de sacras as origens e as igrejas dos circuitos. Nada mais.

Araújo, desdém com Cunha

Acusado por Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara preso em Curitiba, de ter lhe oferecido uma manipulação no sorteio para a escolha do relator do processo que resultou na sua cassação, o ex-deputado José Carlos Araújo, na época presidente do Conselho de Ética, diz que parece piada:

— Ele disse que eu colocaria bolas mais pesadas. O sorteio era com papel. O fato é que ninguém quer a delação de Cunha porque tudo que ele tem para contar já contaram.

No encontro dos prefeitos, um presente: os royalties

Rui Costa foi no Encontro de Prefeitos que acontece até hoje em Guarajuba e anunciou um presente para os municípios, festivamente recebido pelos 317 (dos 417) prefeitos presentes: anunciou que, a partir de janeiro, o governo baiano vai partilhar os royalties do petróleo, o equivalente a 25% da bolada que a Bahia recebe. Segundo Eures Ribeiro (PSD), prefeito de Bom Jesus da Lapa e presidente da UPB, a briga é velha:

— A Bahia era o único Estado do Brasil que se recusava a fazer a partilha. Nunca, nenhum governador aceitou. A vez que tivemos mais perto foi com Jaques Wagner, quando a justiça determinou o sequestro e ele barrou.

O bolo dá em torno de R$ 10 milhões, a ser rateado pelos 417 municípios, por população.

Botão da cobrança

Geraldo Alckmin, três vezes governador de São Paulo, nascido em Pindamonhangaba, ou Pinda, como chamam, onde também foi vereador e prefeito (até 1982), fazia questão de dizer-se baiano. Falou que a família dele, quando veio de Portugal, instalou-se em Carinhanha.

Ano passado candidato a presidência, numa roda de conversas amenas, contou tinha um alfaiate de mão cheia, o Pascoal.

Lá um dia Pascoal adoeceu e quem o socorreu foi o Dr. Lessa, médico e também banqueiro que tinha fama bem conhecida, de não dar um pingo sem nó quando o assunto era dinheiro.

Fim da consulta, Pascoal agradeceu a Dr. Lessa:

— Doutor, eu não posso lhe pagar, mas estou às suas ordens. Quando precisar de uma costura ou mesmo pregar um botão, disponha.

Dia seguinte o médico mandou para Pascoal um envelope com um botão preso a um pedaço de papel, onde estava escrito:

‘Peço que você pregue um terno nesse botão’.

