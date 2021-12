Apesar das pressões, Rui e Neto repicam: “A vida é o principal’

Há um bom tempero para essa sintonia entre Rui Costa e ACM Neto. Os dois, que tentam seguir os protocolos científicos adotados planeta afora, acabaram virando algo como patinhos feios na guerra à Covid. No Rio e São Paulo, por exemplo, onde os números só sobem, os governos estão abrindo o comércio. Aqui, eles travando, peitando as insatisfações empresariais.

Na coletiva dos dois ontem para anunciar as etapas de retomada das atividades (quando der), eles reafirmaram a linha que sempre seguiram, a prioridade é a vida, mas de alguma forma cederam.

Fogo cruzado — A questão é que Salvador, em particular muito menos, e a Bahia, no geral, são oásis no país. Pelo contrário. As conexões aéreas e rodoviárias caíram na pandemia, mas por transporte clandestino ou pessoal prosseguem vivas e ativas.

E a Covid vai na ponta vitaminando aquilo que chamam de ‘interiorização’. Ora, Salvador e o interior são imbricados principalmente pela BR-324, a Salvador-Feira. E as pressões também.

Em Feira, por exemplo, o maior eixo rodoviário do interior baiano e também o maior centro comercial da Bahia, lugar do primeiro caso, Colbert Martins (MDB), o prefeito, que é médico, vinha bem, abriu, e ontem fechou pela terceira vez.

A questão é que no Brasil a briga é entre salvar vidas e CNPJs. Mundo afora, quem optou pelos CNPJs pagou caro em vidas. Rui e Neto não querem isso, mas alguns ficam meio lá, meio cá e os dois no meio.

Começam as uniões exóticas

A série de uniões exóticas visando às eleições deste ano já começou. Em São Sebastião do Passé, Nilza da Mata, do PP de João Leão, se uniu a Luciano Lago, do DEM de ACM Neto.

Mas o melhor mesmo foi em Lauro de Freitas. Lá, a prefeita Moema Gramacho (PT) terá como vice um indicado do PP do próprio Leão (nome ainda não definido), que já foi prefeito, é líder político lá e adversário histórico de Moema.

Uma chamada em Pitágoras

O alto comando da prefeitura de Candeias (que também é da campanha pela reeleição) reuniu-se com o prefeito Pitágoras Ibiapina (PP) e deu um ultimato: ou ele tira da linha de frente a secretária da Ação Social, Soraia Cabral, ou ninguém fica.

Sabe quem é Soraia? Mulher do prefeito, também primeira-dama, que inicialmente era secretária da Saúde, mas tem fama de se meter em tudo, motivo da insatisfação geral.

PTC muda de comando

O PTC, um dos partidos que deixaram de receber fundo partidário com a cláusula de barreira das eleições de 2018 e resolveu sobreviver às próprias custas, trocou de comando. Rivailton Pinto, o presidente, pré-candidato a vereador em Salvador, passa a bola para o vice, Ricardo Grey, que se diz otimista:

– Temos 70 candidatos a vereador em Salvador. Podemos emplacar dois.

Para prefeito, fica Bacelar, do Podemos.

Segundo Badaró, quem já foi infectado está imune

Em entrevista ontem a Mário Kertész, o professor Roberto Badaró, infectologista top que na pandemia comanda o Hospital Espanhol (reativado), só para atender casos de Covid, diz que as pessoas que já foram infectadas pela Covid estão praticamente imunes:

– Isso está criando uma insegurança nas pessoas e um temor imenso. (...) Não está realmente comprovado que haja reinfecção. Seria uma surpresa muito grande que um vírus, que em geral deixa uma imunidade duradoura, a não ser que haja uma modificação genética, que a pessoa não tenha desenvolvido essa imunidade. Não é o momento de dizer que as pessoas vão ter reinfecção.

Em síntese, o medo é mais preconceito.

