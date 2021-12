Ângelo Sá: ‘Irmã Dulce não tinha explicação humana. Foi caso único’

Por mais de 40 anos conselheiro das Obras Sociais de Irmã Dulce, Ângelo Calmon de Sá, dono do antigo Banco Econômico, diz ter tido a felicidade de conviver com ela diariamente nos seus últimos 12 anos de vida.

Ele foi uma das testemunhas do Vaticano no processo de canonização. Quarta última, embarcou para Roma. Não poderia perder. Pouco antes, conversamos sobre a santa.

– Ela tinha um senso de prioridade absoluto. Não tem explicação humana.

Ângelo Sá conta que lá um dia, um 15 de dezembro, ela o procurou pedindo ajuda:

– Como eu faço para pagar a folha do 13º?

– Xi, Irmã. Já ajudei a pagar a folha do mês e também tenho que pagar o 13º. Ficou difícil.

Tranquilamente ela se retirou dizendo:

– Não tem problema, não. Vou falar com ‘ele’.

Presente — No dia 20 do mesmo dezembro, Paulo Sérgio Tourinho, que também era sócio do Econômico (o dono do Hospital Aliança), que era conselheiro das Obras, mas quase não ia lá, ligou para Irmã Dulce:

– Irmã, estou fazendo aniversário e gostaria que a senhora viesse aqui em casa me dar um abraço.

– Eu vou.

Foi. Ele a recebeu de braços abertos. E falou:

– Irmã, o aniversário é meu, mas sou eu quem vou lhe dar um presente. Quanto é a folha do seu 13º?

Ela disse, ele preencheu o cheque. ‘Ele’ resolveu.

A greve da PM e a hora santa

Um político das antigas, do alto dos seus 80 anos e quatro mandatos, que muita coisa já viu, dizia ontem, sem se identificar para evitar melindres, que a conjunção de um mesmo momento para a deflagração da greve na PM, pelo deputado Soldado Prisco (PSC), e a canonização de Irmã Dulce serve bem para distinguir as missões a que as pessoas se propõem na terra:

– Uns pregam o amor e outros, o terror.

O olho vivo das câmeras

O deputado Alex Lima (PSB), vice-presidente da Assembleia, dizia ontem que os atos de vandalismo praticados na versão 2019 da tentativa de greve na PM jamais serão como os de antigamente, totalmente impunes. Até porque, hoje, a situação é diferente:

– O sistema de câmeras que a SSP tem espalhado pela cidade permite filmar tudo. Rui Costa já entregou um monte de filmes ao Ministério Público.

Alden cobra pauta na Alba

Também da PM, mas com uma postura equilibrada, o deputado Capitão Alden (PSL) disse que ‘greve deixa todos nós em risco’.

Todavia, lembra que há uma longa pauta relativa à PM que o governo não cumpre e a Assembleia amarra:

– PM que responde a processo, por exemplo, não pode ser promovido. E se responde a processo, seja qual for a causa, mesmo de problemas em serviço, é ele quem paga o advogado. Está errado.

Rui não engole Prisco e Targino pede fim ‘da raiva’

Reunido com jornalistas ontem num almoço, o deputado Targino Machado (DEM), líder da oposição na Assembleia, disse que é contra a greve na PM e explicou as razões:

– Eu tenho uma mulher e cinco filhos.

Mas sugeriu que o governador Rui Costa aproveite a canonização de Irmã Dulce e ‘acabe essa raiva em relação a Prisco’.

Ele se refere ao deputado Soldado Prisco (PSC), líder da greve, que Rui não aceita como interlocutor da PM e não dá trelas.

Aliás, um encontro patrocinado pelo deputado Alex Lima (PSB), presidente da Assembleia em exercício, gorou por isso. Quando soube que não era uma negociação, Prisco foi embora. Segundo Targino, ‘não foi uma reunião, foi um circo’.

POLÍTICA

COM VATAPÁ

Céu e sofrimento

Eleito deputado estadual em 1967 e cassado pela ditadura militar em 1969, Osório Vilas Boas, ex-presidente do Bahia, onde foi jogador, conselheiro vitalício, vice-presidente e presidente, nunca se afastou da intimidade da vida de Salvador.

Talvez por isso, em 1982, após recuperar os direitos políticos, se elegeu facilmente vereador.

Meados de 1970, o Brasil havia acabado de conquistar o Tricampeonato Mundial de Futebol, no México, ele foi visitar Irmã Dulce. Lá pelas tantas perguntou:

– Irmã Dulce, me diga uma coisa: a senhora gosta de futebol?

– Gosto.

– E a senhora torce por algum time?

– Torço. Eu torci muito pela Seleção agora e fiquei contente. E aqui na Bahia eu torço pelo Ypiranga.

E Osório:

– Irmã, sua preferência é a sua cara. A senhora está acostumada a conviver com o paraíso do alto e o sofrimento cá de baixo.

Irmã Dulce soltou o riso. O Ypiranga acabou extinto.

