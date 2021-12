Ângelo Coronel quer legalizar o bicho. É o mapa do Renda Brasil?

Relator do projeto do senador Roberto Rocha (PSDB-MA) que legaliza apenas os cassinos no Brasil, o senador baiano Ângelo Coronel (PSD) já decidiu: no relatório final que apresentará, até o final deste mês, vai incluir emendas legalizando todos os jogos, inclusive o bicho.

– A previsão, com base no que jogos rendem em outros países, é de R$ 50 bilhões. O governo já beneficia 14,5 milhões de pessoas no Bolsa Família. Com essa grana, poderia bancar mais R$ 20 milhões. Coronel diz que já conversou com Paulo Guedes, ministro da Economia:

– Ele achou interessante. Interessante e ousado.

RESISTÊNCIA — Diz Coronel que, além da arrecadação, serão gerados 700 mil empregos diretos e 600 mil indiretos. – Na América do Sul só o Brasil não legalizou jogos; na OCDE, só dois países. Na legislatura passada, um projeto similar circulou no Congresso até ser derrubado no Senado numa articulação do então senador capixaba Magno Malta, que é evangélico. Aliás, a principal reação vem da bancada evangélica, sob o argumento de que estimula o vício e facilita a corrupção. Coronel diz que eles já avisaram: – Dizem que não flertam com o que leva dinheiro. Os defensores dizem que isso é bobagem. Afinal, o Brasil já tem os jogos, oficiais, como as loterias da Caixa, e o jogo do bicho, que é clandestino. Nos dois casos, o princípio é o mesmo, só muda o caixa. Mas não é assim que todos acham, teremos polêmicas.

Rui, Denice e os outros

Após a primeira semana de propaganda eleitoral no rádio e na tevê, ficou nítido que, em Salvador, Rui Costa costurou as alianças para Isidório (Avante) com D. Eleusa Coronel (PSD) de vice e arrumou a deputada Fabíola Mansur (PSB), vice de Denice, e o PP com Olívia Santana (PCdoB), mas ele próprio, na tevê, só turbina mesmo é Denice. Dizem que está tudo combinado. O foco principal é forçar o segundo turno. Vai dar? Eis a questão.

Preferências nos 3 grandes

Aliás, além de Salvador, Rui Costa tem lado também em Feira de Santana, o segundo maior da Bahia, e Conquista. Em Feira, apoia o deputado Zé Neto (PT) contra o prefeito Colbert Martins (MDB), que é apadrinhado pelo ex-prefeito Zé Ronaldo. Dizem que Colbert e Zé Neto chegaram ao teto. Daqui em diante é o que cada um vai passar. Em Conquista, ele fecha com o deputado Zé Raimundo contra o prefeito Herzem Gusmão (MDB).

Targino, o do forró, quer voto

Forrozeiro bastante disputado nos sertões da Bahia, ícone em Mucugê, onde pilota o Festival do Forró, Targino Gondim (CD) está com pé na estrada como candidato a vice prefeito de Juazeiro, terra dele, na chapa do Coronel Anselmo Bispo (DEM). Pelas pesquisas, o povo até agora não deu muita bola. Figura querida, Targino está nas redes. Dizem que ‘ele vai pra casa dela, ela está esperando na janela’, referindo-se a Esperando na janela, sucesso dele.

Bolsonaro volta à Bahia. Agora vai visitar Coribe

Depois de ir a Campo Alegre de Lourdes, no fim de julho, e a São Desidério, no início de setembro, o presidente Bolsonaro parece ter gostado das recepções por lá: está agendando nova viagem à Bahia, desta vez em São Félix do Coribe, onde vai inaugurar um novo trecho da BR-135, que corta o oeste baiano de norte a sul e vem sendo recuperada pelo governo. Coribe é a terra do deputado federal baiano Zé Rocha (PL), governada pelo filho dele, Manuel Rocha, prefeito já reeleito:

– O presidente vai conhecer a capital do mundo. É a melhor cidade que conheço. Segundo Zé Rocha, a agenda é inteiramente presidencial. Mas na área se diz que uma visita presidencial na boca da eleição só ajuda.

