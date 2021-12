Ângelo Coronel cria polícia legislativa com 60 integrantes

Angelo Coronel (PSD), presidente da Assembleia, diz que antes das eleições deste ano instala a Polícia Legislativa da Assembleia da Bahia, segundo ele uma iniciativa já adotada por 14 outros Estados no país afora.

Os efeitos práticos: hoje em torno de 40 policiais militares trabalham na Assembleia, inclusive fazendo a segurança da área externa. Estes vão voltar para os quartéis. Só vão ficar lá os seis que servem à presidência.

Hoje, a Assembleia tem oito seguranças concursados, que serão incorporados. Aliás, há muito eles lutam por isso. Com a polícia legislativa, os inquéritos de episódios que lá se passarem serão feitos lá mesmo.

Se diz que a grande maioria dos policiais administrativos serão advogados, os maiores concurseiros. Mas Coronel diz que no mesmo concurso vai suprir quadros também em outras áreas, como a administrativa e a médica. O salário inicial é entre R$ 6 mil e R$ 7 mil.

Igor Kanário dá 1 a 0 na esquerda

O sempre polêmico Igor Kanário voltou ao noticiário, desta vez por um ato praticado como vereador, e de forma positiva. Ele apresentou projeto para botar o nome do jornalista Carlos Alberto Oliveira, o Caó, num logradouro de Salvador.

Caó era baiano de Salvador, foi deputado federal pelo Rio e autor da lei que considera o racismo crime. Domingo completa um mês de falecido. Os esquerdistas passaram batidos.

Moreira no Mocambinho

E por falar em homenagear mortos recentes com nomes de logradouros, o vereador Tiago Correia (PSDB) propôs que o Largo do Mocambinho, na Rua Carlos Gomes (entrada para o 2 de Julho) tenha também o nome de Antonio Moreira, um dos sócios do restaurante Porto do Moreira, falecido em 2 de janeiro.

Se passar, a tendência é que o largo, como tantos outros, passe a ter dois nomes, o oficial e o oficioso.

Luislinda e o azar salarial

A decisão do STF que permite a ocupantes de dois cargos públicos ganharem acima do teto foi aplaudida por alguns integrantes dos três poderes, mas também motivo de gozações com relação à ex-ministra Luislinda Valois.

Ela ganhou a mídia nacional ao dizer que sentia-se numa situação análoga à escravidão por não poder acumular o salário de desembargadora aposentada e de ministra. Se fosse agora, poderia. Deu azar.

Vera Cruz, a fórmula do superfaturamento zero

Na contramão da cultura nacional, a de superfaturar obras, Marcus Vinicius (MDB), prefeito de Vera Cruz, inventou uma fórmula oposta, a de baratear. Ele licita a compra dos materiais, mas a execução é com pessoal próprio. Contratou arquiteto, pedreiros e ajudantes e com isso já abriu mais de 30 frentes de obras, com o detalhe:

— Como não posso estourar o limite de gastos com pessoal, deixo a mão de obra própria para as obras mais caras. As mais baratas, eu contrato. O preço cai muito.

Agora mesmo ele vai iniciar a requalificação da orla de Barra Grande, R$ 1,3 milhão com recursos próprios, uma obra complexa.

Está um modelo a ser copiado.

REGISTROS

Concurso da PGE 1

Alguns dos aprovados no concurso realizado pelo governo para preencher vagas na Procuradoria do Estado em 2013 só têm mais quatro meses de validade e até agora só foram convocados 26. Segundo eles, dos 265 aprovados, é possível chamar 216.

Concurso da PGE 2

Leonardo Toscano de Brito, advogado da AGU no Acre, um dos aprovados, diz que o primeiro dos aprovados só foi empossado três anos depois. E apesar dos 26 já chamados, o número de aposentados foi bem maior.

Prefeito torturado

Moradores de Santa Buena Ventura, na Bolívia, pegaram o prefeito de lá ontem e amarraram num instrumento de tortura por uma hora. Já pensou se a moda pega? Vai ser um horror aqui no Brasil.

Dia da Mulher 1

Integrantes do Movimento Mais Defensores Públicos na Bahia realizam domingo, no Farol da Barra, ato contra o assédio sexual, em alusão ao Dia da Mulher.

Dia da Mulher 2

Durante a ação, serão distribuídos materiais informativos e dadas orientações sobre como identificar casos de assédio e onde denunciar.

