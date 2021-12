Alvo da PF, Zé Cocá se diz vítima e cogita até abandonar a política

Prefeito de Lafaiete Coutinho de 2009 a 2016, com uma administração tão elogiada que ano passado tornou-se o mais votado em Jequié e também o favorito para 2020 lá, o deputado Zé Cocá (PP) ontem era o retrato da desolação.

Ele foi um dos alvos da Operação Three Hill, da PF, acusado de ter feito licitações num único posto entre 2010 e 2016 e ser dono do dito cujo, através de laranjas, segundo ele, simplesmente uma mentira.

— Lafaiete nunca teve posto de gasolina. Dermival Lucena, o meu antecessor, ia comprar em Maracás. O posto mais próximo, na BR-116, a 20 km, nunca se interessou. E Jequié fica a 35 km. Um cidadão resolveu instalar o posto lá. Íamos comprar aonde? E aí todo mundo passa a lhe chamar de ladrão.

Antecedentes — Cocá disse que com 30 dias de mandato, em Lafaiete, sofreu a primeira ação da PF. Era uma cidadã que tinha o mesmo número do Pis-Pasep de outra pessoa. Seis meses outra ação, caso envolvendo a merenda, num contrato de menos de R$ 10 mil.

— Vou passar a semana pensando se fico nisso ou não.

Quando Cocá falava chegou o deputado Dal (PP), dono de uma rede de postos de gasolina. E bradou:

— De posto de gasolina eu entendo e conheço os donos. Esse aqui nunca foi.

Se Cocá é culpado ou não só o tempo dirá. Mas convém lembrar: entre baianos a PF não merece tanta fé. Que o digam Colbert Martins e Antonio Honorato.

Demitidos vencem no TJ

O pleno do TJ decidiu suspender os efeitos da sentença do juiz Alex Venicius, da 1ª Vara da Fazenda Pública de Ilhéus, que ordenou a demissão de 268 servidores da prefeitura de Ilhéus, admitidos entre 5 de outubro de 1983 e 5 de outubro de 1988.

Conforme a decisão, o prefeito Mário Alexandre, o Marão (PSD), que vinha se recusando a cumprir outras decisões da desembargadora Sílvia Zarif, deve reintegrá-los imediatamente.

Alan Castro ataca o Cremeb

Suspenso por 30 dias pelo Cremeb de exercer a medicina, acusado de ter incluído o nome de uma colega que não participou de ato médico, para efeito de honorários, o deputado Alan Castro (PSD) disse que vai à Justiça comum:

– A acusação é improcedente. É uma loucura. Foi um evento numa igreja. A colega Loreni disse que isso não procede. Mas o Cremeb não gosta de médicos na política, tanto que processou também o Fábio Vilas-Boas e o Alan Sanches.

Falta quórum e grana quase

A falta de quórum na CCJ da Assembleia ontem travou o andamento de quatro projetos que envolvem mudanças nos limites territoriais de 49 municípios.

A questão: se eles não forem aprovados até 30 de abril, quando o IBGE começa a fazer as projeções habitacionais para 2020, muitos vão perder dinheiro.

Agora só tem uma solução. Ou o plenário vota sem passar na CCJ ou fica assim. O chororô já começou.

Justiça manda soltar o ex-deputado Luiz Argolo

O ex-deputado Luiz Argolo (duas vezes estadual e uma federal), o único baiano preso pela Lava Jato, está solto. Condenado a 11 anos e 11 meses pelo juiz Sérgio Moro, decisão refeita pelo TRF 4, que ampliou para 12 anos e oito meses, ele foi liberado ontem, após a Justiça ter acatado um apelo do advogado baiano José Antônio Maia Gonçalves para parcelar R$ 1,9 milhão, dívida de multa e devolução acumulados.

Ele foi preso em 10 de abril de 2015. Ficou na cadeia, portanto, quatro anos e seis dias.

Luiz Argolo está em Salvador, junto com os dois filhos (que não iam visitá-lo na cadeia), e vai ficar na capital nos próximos dias. Com apenas 39 anos, não se sabe ainda o que ele fará no futuro. Apenas que voltar para a política é difícil.

