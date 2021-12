Aliados de Rui carimbam a tese 2018 do PT: é Lula lá até onde der

Sumário do discurso de vários, com as mesmas notas, ontem, na sessão da Assembleia de solidariedade a Lula, puxada pelo presidente da Casa, Angelo Coronel (PSD):

1 — Lula é inocente e vítima, como disse Rui Costa, de uma articulação que conta com a politização da polícia e do Judiciário.

Tornou-se, no dizer do próprio Lula, ‘não mais um ser humano, mas uma ideia’.

2 — João Leão, do PP, o vice, e o senador Otto Alencar discursaram no mesmíssimo tom. Otto ainda foi além:

— Nós, do PSD baiano, estamos com Lula ou com quem ele indicar.

3 — A estratégia abençoada é proclamar Lula candidato mesmo preso, até o TSE julgá-lo e tirá-lo do páreo como ficha suja, quando então deverá surgir o ungido de Lula. Estima-se que ele, seja quem for, estará no segundo turno.

Vaias e selfies — O deputado Afonso Florence avalia que a situação no atacado está ruim, mas nem tanto.

É ruim porque Lula, o líder maior das esquerdas no Brasil, está na cadeia. E também porque no meio da confusão surgiu o que ele chama de radicalismo fascistae.

Florence lembra que o juiz que condenou Lula, Sérgio Moro, “é o mesmo que inocentou Alberto Youssef no caso do Banestado. Mas ressalva que, do ponto de vista popular, a situação é boa.

— Antes éramos hostilizados quando íamos nos lugares. Agora, não. As pessoas nos pedem para fazer selfie.

Rosenberg: ‘Neto vacilou’

A maioria dos governistas evita emitir juízo de valor sobre a atitude de ACM Neto de ficar fora da disputa eleitoral de 2018, mas o deputado Rosenberg Pinto (PT) vai na contramão e diz que o adversário cometeu “um erro primário”.

— Eu até o consideraria um líder. Mas ele abdicar de liderar foi muito mal. Será cobrado pelo resto da vida.

Aliás, quando o assunto é tratado sem paixão, os dois lados convergem.

E Luciano: ‘Ele fez o melhor’

Já o deputado Luciano Ribeiro (DEM), líder da oposição na Assembleia e amigo de Neto de longas datas, foi o mais ligth dos democratas ao ser abordado sobre a desistência do amigo:

— Neto é líder de um grupo que tinha compromisso com Salvador e optou por isso.

Mas entre os liderados de Luciano o clima ainda é de quem tomou uma pancada violenta e ainda está meio zonzo. A preocupação principal é a reeleição.

Sintepav tira a carta pesada

A assessoria do Sindicato dos Trabalhadores da Insdústria da Construção Pesada (Sintepav) avisa que Paulo Roberto Silva Santos também foi afastado da direção (secretaria-geral), até porque é acusado de assédio sexual a partir de problemas lá, em casa.

Ele é acusado de ter assediado oito mulheres, entre elas funcionárias do próprio Sintepav e trabalhadoras de empresas. Paulo já foi expulso do PSB também.

Carlos Martins, o amigo que ainda não deu certo

Jaques Wagner, Rui Costa e Carlos Martins, o trio que comandava o antigo Sindiquímica, embute uma história interessante: Wagner foi governador duas vezes, ministro, Rui já é uma e caminha para a segunda, e Carlos Martins não passa de secretário de Estado nomeado pelos amigos. Na única incursão eleitoral, uma candidatura a prefeito de Candeias, em 2012, teve um desempenho pífio.

Agora, Martins é candidato a deputado federal. Já pediu apoio aos amigos?

— Na minha plenária, Wagner foi, na feijoada, também foi. Isso não é apoio?

Sim, há a disposição deles de votar em você, lhe dar votos, ajudar a eleger?

— Aí, pergunte a eles...

‘Feijão Chic’

Acontece hoje em Feira de Santana, no Espaço Zillas, a 20ª edição do Feijão Chic. É a feijoada pré-micareta organizada pelo jornalista Paulo Noberto, que este ano vai levar Armandinho.

O presente

Arnaldo Alcântara foi juiz de direito por mais de uma década em Juazeiro. Pegou amor à cultura barranqueira, lá se aninhou, virou ilustre figura da terra.

1966, Raulino Queiroz e Ana Oliveira, a D. Juju, engalfinhavam-se no embate eleitoral local, disputando votos para deputado estadual. Final da apuração, Arnaldo fez os agradecimentos:

— Tudo correu bem, graças a Deus. E agora um presente da Justiça para os candidatos filhos da terra. Temos 1.200 votos em branco. 400 vão para D. Juju e 400 para Raulino. Os outros 400 vão ficar nos boletins por motivos óbvios.

Os dois se elegeram.

