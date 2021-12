Alguns animais sofrem ameaça de extinção. Jumento é de extermínio

Uma pausa nas nossas querelas políticas para falar de um assunto sério.

Dizem os ativistas da causa animal que algumas espécies exigem atenção especial por estarem ameaçadas de extinção, quase sempre por conta de uma ação mais irresponsável do que intencional do homem, mas no caso dos jumentos há um diferencial perverso: a ameaça é de extermínio por conta de uma ação deliberadamente assassina.

Confere. É crescente nas redes sociais a indignação contra o intensivo abate de jumentos em frigoríficos de Miguel Calmon e Itapetinga, às vezes até 300 por dia em cada.

Suscita a pergunta: que mal fez esta espécie de tantos e tão relevantes serviços prestados à humanidade para ter um destino tão cruel?

Bolsas e sacolas

Como a legislação brasileira proíbe o abate de jumentos para o consumo da carne, a crueldade se amplia. Os chineses que fazem o abate em Itapetinga, por exemplo, dizem claramente que só se interessam pelo couro, levado para a China como matéria-prima para bolsas, calçados e afins. Convenhamos, é algo que beira a estupidez nestes tempos em que se fabricam até próteses com outros materiais.

Dia 25 próximo, um domingo, a Frente Nacional em Defesa dos Jumentos vai protestar no Farol da Barra. O grupo defende a criação de santuários para colocar os animais, mas, por agora, o fundamental é conscientizar. Claro que é.

Votos baianos no aumento

Os três senadores baianos, Otto Alencar (PSD), Lídice da Mata (PSB) e Walter Pinheiro, deram votos distintos no projeto que aumentou os salários de membros do STF de R$ 33,7 mil para R$ 39,2 mil.

Otto e Pinheiro foram a favor, e Lídice, contra.

Observadores em Brasília destacam um fato: semana passada Pinheiro, junto com Rui Costa, teve uma audiência com Dias Toffoli, presidente do STF, que acha o aumento ‘justo’.

Nelson Leal no fogo cruzado

João Leão, vice-governador e presidente do PP, acusou Marcelo Nilo (PSB) de ter vazado uma delação do empresário Kells Belarmino contra o deputado Nelson Leal (que o MPF arquivou por falta de provas), pré-candidato do partido à presidência da Assembleia.

Pode até ser. Nilo não engole Leal porque se filiou junto com ele ao PSL e na hora da eleição de Coronel o abandonou, mas o fato objetivo é que Leal coleciona inimigos. Falam muito mal dele.

Benito: ‘A Ford uniu a Bahia’

Secretário da Indústria e Comércio no governo César Borges, na ponta das negociações para a Ford instalar-se na Bahia, o deputado Benito Gama (PTB) diz que em matéria de complexidade as negociações para assegurar a empresa na Bahia foram tais e quais.

– Os interesses de São Paulo, Goiás e Pernambuco, principalmente este último, iriam fechar a Ford.

Ele ressalta que a Bahia se uniu, Rui Costa incluso, independente de partido.

Alagoinhas resmunga com imigrantes venezuelanos

Os 25 refugiados que chegaram a Alagoinhas no fim de outubro são motivo de muitos resmungos entre os moradores da cidade.

Nada de xenofobia. A questão é por espaço. Eles chegaram numa sexta-feira, dia 26, e segunda, apenas três dias depois, já estavam empregados na fábrica de refrigerantes ISM.

No conjunto, a ISM emprega 500 pessoas. Segundo Paulo Cezar, ex-prefeito, o que gerou muita discussão é a estratégia adotada de descobrir um santo para cobrir outro.

– Nós temos 160 mil habitantes e 20 mil desempregados. Essa é a questão.

É, mas há um detalhe. Os desempregados de Alagoinhas ainda têm a esperança, os venezuelanos perderam no país deles.

