Alckmin começa pela Bahia a garimpar votos em terras áridas

Sabe-se lá por que, nordestino daqueles que sofrem na pele os efeitos de uma seca sempre foi governista. Talvez um vírus que vem dos tempos dos coronéis, donos de todas as vontades. A tese deles: ruim com o governo, pior sem ele. Em miúdos, sem ele, não sobraria nem a esperança, quase eterna.

Eis a questão: por que Lula, mesmo na cadeia, lidera todas as pesquisas no Nordeste? Porque fez carinhos, aos ricos e aos pobres.

Para os ricos, os portos de Pecém, no Ceará, e Suape, em Pernambuco. Para os pobres bolsa-família e mais de três milhões de cisternas, só para citar alguns exemplos.

Nordestino — É neste cenário que Alckmin corre atrás de salvar o possível. O périplo baiano traçado pelo deputado João Gualberto, presidente do PSDB no estado, incluiu uma passagem, pela manhã, em Carinhanha. E de lá Alckmin disse a Mário Kertész, na Rádio Metrópole, por quê:

– Tenho um lado afetivo com a Bahia. Minha família veio da Península Ibérica e veio para a Bahia. Carinhanha, nas barrancas do São Francisco, está cheia de Alckmin.

Alckmin sempre repetiu isso no Nordeste, já o fez em Recife e Maceió, pelo menos. É um esforço para se dizer íntimo da terra onde ele é pouco conhecido e cotado.

O título de Cidadão Baiano que ele recebeu ontem na Assembleia se justifica aí, como parte do tempero político. É para dizer que está em casa.

Camaçari vai ter US$ 80 mi

Antônio Elinaldo (DEM), prefeito de Camaçari, que até agora vem fazendo uma administração meio mambembe, está botando a faca e o queijo na mão para dar a virada: o Ministério do Planejamento deu ok num pedido de US$ 80 milhões, ou R$ 300 milhões, junto ao Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF). Agora, é só mandar os projetos, todos prontos. Entre as obras está a duplicação do viaduto de acesso da Via Parafuso.

A esquerda já abraça Coronel

A deputada Alice Portugal (PCdoB) e a prefeita de Lauro de Freitas, Moema Gramacho (PT), tradicionais militantes de esquerda, declaram apoio a Lídice, mas dão sinais de que o apoio é mais solidariedade.

Alice jura manter a predileção, mas faz parceria com o filho de Coronel, Diego, candidato a estadual. E Moema jura que Lídice é a predileta, com a ressalva de que em primeiro lugar, a união. É algo meio lá, meio cá.

Ministro hoje em Esplanada

O ministro dos Transportes, Valter Cassemiro, estará hoje (14h30) no km-35 da 101, ou rodovia Mário Covas, como foi rebatizada, em Esplanada, para inaugurar o primeiro trecho da duplicação da BR.

O trecho é de apenas 17 km, mas a duplicação de outros 148 km, do viaduto de Feira até a divisa com Sergipe, está em obras.

Aliás, em Alagoinhas, com a duplicação da 101 e a ampliação da Heineken, os hotéis estão lotados.

