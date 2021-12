Alba promete encarar de tudo, de barragens em risco a feminicídio

José de Arimatéia (PRB), presidente da Comissão de Meio Ambiente, vai se ancorar em técnicos para fazer um completo diagnóstico de 10 barragens baianas tidas como de maior risco, principalmente as de rejeito.

– As tragédias de Mariana e Brumadinho nos impõem essa obrigação.

Olívia Santana (PCdoB), presidente da Comissão da Mulher, promete trabalhar em três frentes, o empoderamento da mulher, os direitos e principalmente a violência contra as mulheres, segundo ela, um absurdo gigante ainda persistente:

– Só no ano passado, a Bahia registrou mais de 70 feminicídios. Vamos fazer debates, chamar autoridades, realizar audiências, avaliar todas as formas de aprimorar os mecanismos de combate.

Metrô e Embasa — Em síntese, a Assembleia instalou ontem as suas dez comissões permanentes em clima de otimismo.

No embalo, os novos deputados, a exemplo de Paulo Câmara, que preside a Comissão de Desenvolvimento Urbano, diz que vai discutir à exaustão a ampliação do metrô de Salvador e também ficar de olho na Embasa, que está cobrando taxa de esgoto onde não existe.

– O mínimo que se quer é que a Embasa preste o serviço pelo qual cobra.

Se emplacar, será um up grade e tanto, já que na era de Ângelo Coronel (PSD), agora senador, as comissões pareciam ter minguado.

Aeroporto sobe em satisfação

A Secretaria Nacional de Aviação do Ministério da Infraestrutura vai divulgar hoje pesquisa de satisfação do passageiro do último quadrimestre de 2018. Nela, o aeroporto de Salvador aparece bem. Em uma escala de 1 a 5, pulou de 3,91 para 4,19, dentro da meta da Comissão Nacional de Autoridades Aeroportuárias (Conaero), de manter o índice acima de 4.

Mas há ainda muito o que melhorar. Mês passado teve até fila nos sanitários.

Luiza Maia volta às aulas

Luiza Maia (PT), ex-deputada que não quis disputar a reeleição, protocolou esta semana pedido de volta à prefeitura de Camaçari, onde é professora com carga de 20 horas. Deu de cara com Helder Almeida, ex-prefeito e secretário de Administração, um adversário histórico:

– Eu disse a ele: ‘Vocês não vão fazer como da vez passada, que me deixaram seis anos fora e sem me pagar. Ele disse que não foi ele. Foi Tude e Ellery.

Amazonas em Jequié cresce

Levados pelo deputado Euclides Fernandes (PDT), dirigentes do Grupo Amazonas estiveram ontem com o secretário João Leão (Desenvolvimento Econômico).

A pedida: querem mais 7.500 metros quadrados de área (da Sudic) para instalar mais quatro galpões da indústria, fabricante de adesivos e colas para a indústria calçadista. Vão ser prontamente atendidos, segundo Euclides.

– São 250 empregos, quase o dobro dos atuais 130.

Guardas da Transalvador vão usar câmeras na farda

Os agentes de trânsito de Salvador vão passar a usar, a partir de amanhã, câmeras corporais, também conhecidas como “body cams”, ou “body worns”. Os equipamentos irão gravar e armazenar as imagens, como uma forma de legitimar o trabalho realizado pelos agentes durante abordagens e ações de fiscalização.

A tecnologia, ainda pouco utilizada no Brasil, já vem sendo empregada por policiais de diversas cidades dos EUA e países da Europa. O lançamento da novidade será feito por ACM Neto. A princípio, 100 câmeras foram adquiridas pela Transalvador, que funcionarão como um projeto-piloto para as atividades de monitoramento do tráfego. A ideia é implantar o modelo gradativamente.

