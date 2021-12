Alba deixa Rui Costa começando Ano Novo com as futricas do velho

A começar pela malfadada compra de respiradores pelo Consórcio do Nordeste que resultou na demissão do secretário Bruno Dauster (Casa Civil), entrar pela visita da PF na Secretaria de Saúde na Operação Metástese que apura desvios no Hospital de Juazeiro e a culminar com a Operação Faroeste que demitiu o secretário Maurício Barbosa (Segurança), decididamente 2020 foi o pior dos seis anos de Rui Costa à frente do governo.

De quebra, ainda tem a banda política. Sofreu derrotas em Salvador, Feira e Conquista e ainda vai ter que começar 2021 administrando outro pepino, a disputa pela presidência da Assembleia.

Sem acordo — Na Alba se diz que em 2018 houve um acordo pelo qual Nelson Leal, do PP de João Leão, ficaria os dois primeiros anos e Adolfo Menezes, do PSD de Otto Alencar ficaria os dois seguintes. Agora, na hora do vamos ver, o ano fecha com o PP dizendo que não tem acordo e quer ficar.

É 2021 chegando com as tintas de 2022. Rui tem que fazer uma costura buscando preservar a unidade do grupo para 2022, numa equação complicada: Otto acaba o mandato de senador e já demonstrou a intenção de tentar renová-lo, Leão é o vice reeleito e não pode mais concorrer ao mesmo cargo e na cabeça da chapa Jaques Wagner já se colocou.

A eleição da Alba será 2 de fevereiro. Janeiro é o tempo que Rui terá para desmanchar o imbróglio. Já é quase certo que ele fica no mandato até o fim.

2020, um recorde chuvas nos últimos 36 anos, sem mortes

As chuvaradas que tantos dissabores já causaram em Salvador desde que Tomé de Souza aqui chegou, em 2020 bateram fortes, um recorde nos últimos 36 anos: 1.540,8 mm contra 977,9 da média histórica, quase o dobro.

Sóstenes Macêdo, o piloto da Coordenação de Defesa Civil de Salvador (Codesal), um tipo raro na administração pública que embola seriedade com devoção e que tem no time a engenheira Rita Jane Morard com o título de Servidora Destaque, contabiliza no ano 17.713 vistorias e mais de 500 mil metros quadrados de lonas plásticas aplicadas em 3.659 locais, abrangendo 8.091 famílias.

— Foi um ano difícil, porque agregado a isso ainda teve a pandemia.

Ok. Sóstenes perdeu muitas noites de sono, por vezes dormiu no chão. Mas ninguém morreu. Por isso o elegemos para desejar um feliz Ano Novo, que por tabela é extensivo a toda a Salvador.

Abelha, mais uma vítima

Jânio Natal (PL), prefeito eleito de Porto Seguro, vai tomar posse amanhã sem razões para festejar. Defensor da liberação do turismo, apesar da pandemia, o amigo dele, Raimundo Carvalho, o Raimundo Abelha, secretário do Meio Ambiente em Belmonte, onde Janival Natal, irmão de Jânio, é prefeito, morreu ontem vítima de Covid.

Abelha ficou esperando um leito de UTI, mas quando chegou, já era tarde.

A extinção autorizada da jaqueira vai a pleno vapor

Gerônimo Santos, o Gê, 52 anos, há mais de 20 vendendo frutas e verduras às margens da BR-101, entre Cruz das Almas e Sapeaçu, preconiza uma notícia funesta: dentro de pouquíssimo tempo a jaca, hoje comum nas nossas feiras e ruas, vai virar artigo de luxo.

O xis da questão: a jaqueira é de origem indiana, embora bem adaptada aqui, tida como uma planta exótica. Por conta disso, a derrubada é autorizada. Resultado: entre os cortes legais e os clandestinos, a espécie entra no rol das ameaçadas de extinção. Fala Gê:

— As nossas jaqueiras estão virando mesas, armários, portas e barcos. Dentro de algum tempo, quando bater a saudade, quem quiser comer jaca vai ter que deglutir um tamborete.

REGISTROS

Guerra é guerra 1

Essa de Bolsonaro dizer que os fabricantes é que deveriam procurar o governo para vender as vacinas ensejou um turbilhão de críticas nas redes, partindo da urubuzada, como ele chama. E pegou mal para ele.

Guerra é guerra 2

Dizem que Bolsonaro não sabe nem dar pitaco na área dele, que é a militar. Explicando: em tempos de guerra é comum as pessoas terem o dinheiro, mas não ter o que comprar. E a vacina, a arma mais poderosa na guerra à Covid, é um caso típico.

O selecionado

Genival Deolino (PSD), o prefeito de Santo Antonio de Jesus que toma posse amanhã, prometeu escolher o novo secretário do Trânsito por um processo seletivo e cumpriu. O escolhido foi Cosme Lima Bittencourt, subtenente da PM.

Isidório nas ruas

Sargento Isidório (Avante), deputado federal, manteve a tradição. Apesar da Covid, desfilou em caravana puxada por um carro de som pelas ruas de Salvador, Candeias e Simões Filho, ao lado do filho, Isidório Júnior, deputado estadual, desejando a todos Boas Festas. E que a vacina chegue logo.

