Adriano, o miliciano morto na crista de duelo Bolsonaro x Rui

Assunto que nutriu as rodas de conversa entre políticos ontem: o duelo entre Bolsonaro e Rui Costa sobre a morte do miliciano Adriano Nóbrega. E, de saída, uma conclusão lógica: um cidadão fugitivo da Justiça é morto e provoca um bate-boca entre o presidente da República e um governador de estado, não é qualquer um.

Bolsonaro disse que Adriano foi vítima de uma execução sumária; ‘A PM da Bahia está sob orientação de um governo do PT. Não precisa dizer mais nada’.

Alvo da Operação Os Intocáveis, deflagrada pela Polícia Civil e Ministério Público do Rio, que era tido como ‘um sujeito violento’, de uma sucessão de acusações de assassinatos não resolvidos. E ainda assim Bolsonaro questiona a morte do dito-cujo tentando politizar a questão. Seria uma queima de arquivo, mas para beneficiar quem? O PT?

A resposta — Rui Costa já vem litigando com o governo de Bolsonaro e bateu forte:

‘O governo do estado da Bahia não mantém laços de amizade nem presta homenagens a bandidos nem procurados pela Justiça. A Bahia luta contra e não vai tolerar nunca milícias nem bandidagem’.

Em síntese, jogou no nível de Bolsonaro. Lá atrás, em 2003, Flávio Bolsonaro, então deputado estadual, aprovou uma moção de louvor ao então major Adriano. Diz Flávio que isso foi no tempo em que ele não tinha acusações.

No frigir dos ovos, Rui ganhou a solidariedade dos colegas governadores. Saiu no lucro.

Quase união à esquerda

Agora focado em Brasília, onde é um dos coordenadores da ‘reforma do partido’, o PSB, com direito a autocrítica, Domingos Leonelli revela que o martelo já foi batido, o PSB vai apoiar o candidato do PSOL na disputa pela prefeitura de Florianópolis, a capital catarinense.

Mas vai querer a contrapartida. Uma certa, em São Luiz do Maranhão, com Bira do Pindaré. E outra talvez em Salvador. Hilton Coelho abrir para apoiar Lídice?

PT se define em Conquista

Sob a batuta de Rui Costa, o ex-prefeito Guilherme Menezes, o deputado federal Valdenor Pereira e o estadual Zé Raimundo reuniram-se para afunilar a escolha do nome e já entrar em março com ele na praça na disputa pela prefeitura de Vitória da Conquista.

Ou melhor, quem será o nome do partido que vai peitar o prefeito Herzem Gusmão (MDB), que em 2016 derrubou 24 anos de mando petista? A definição mais provável é Zé Raimundo.

Walmir Lima fora da folia

Aos 89 anos, Walmir Lima está fora do Carnaval. Isso foi dito ontem por Edil Pacheco na festa de Nelson Rufino, na Assembleia.

Não explicou se ele está fora porque quer ou porque não achou espaço, mas sugere que a última opção é a que vale.

Aliás, o jornalista José Carlos Teixeira está em vias de dar início a uma trilogia, em livro, contando a vida dos três. O primeiro é Walmir, já no prelo com o selo da Assembleia da Bahia.

Nelson Rufino, sambista e também comendador

Nelson Rufino, que na segunda metade do século passado imperou ao lado de Edil Pacheco, Walmir Lima e Ederaldo Gentil (falecido em 2012) como reis do samba na Bahia, aos 77 anos, ainda abre espaço para a emoção noutro palco, o político.

Ele recebeu ontem a Comenda 2 de Julho, a mais alta condecoração da Bahia, pelos serviços prestados à cultura, iniciativa do deputado Jacó (PT).

– Eu agradeço pelas minhas composições, pelos amigos (uma paradinha)... É, eu nunca pensei em ganhar essa zorra...

Risos gerais. Nelson é autor de sucessos consagrados, como ‘Verdade’, assim como Walmir Lima tem ‘Ilha de Maré’ e Edil Pacheco, Ijexá.

A festa foi animada por 13 integrantes do Coral Viva Voz. Os presentes aplaudiram.

REGISTROS

Tiro ao alvo

O deputado Capitão Alden (PSL) está convocando uma audiência pública para o dia 25 de março na Assembleia com um tema bem instigante: Apoio ao tiro desportivo e a legítima defesa. Resta saber quem será o alvo aí.

Desconectado

Pré-candidato a prefeito de Salvador pelo PT, Juca Ferreira, ex-ministro da Cultura, disse em artigo na Folha de S. Paulo, publicado domingo, que o Carnaval paulista ‘é o maior do Brasil’. Bateu mal nas redes, ele querendo ser prefeito cá e incensando a folia de lá. Petistas dizem que ‘Juca está desconectado’.

Godoy fora

A ministra Rosa Weber, do STF, negou mandado de segurança impetrado pelo ex-prefeito Alberto Souto Godoy, de Serra do Ramalho, que queria se candidatar este ano. Ele é acusado de improbidade, mas nos seus tempos de poder Godoy tinha fama de violento.

Na biometria

Aliás, Godoy só soube que estava complicado por acaso. Quando foi fazer a biometria, descobriu que estava com os direitos políticos suspensos. Foi aí que ele entrou com um mandado no STF e se deu mal.

adblock ativo