ACM, o velho, vira personagem num romance de Fernando Vita

Certa vez perguntei a ACM o que ele achava de ser um insubstituível. A resposta foi tipo curta e caceteira:

– Insubstituível uma zorra! E o que você acha que eu faço todo dia e noite? Brigando contra os que querem me substituir. E tem um monte!

– Desculpe. Insubstituível, não. Inigualável.

Pensou um pouquinho...

– Admito que existem os inigualáveis. Se você me inclui, problema seu.

Pois Fernando Vita, hoje conselheiro do TCM, mas jornalista de ofício que sempre gostou de contar boas histórias, agora resolveu embolar realidade e ficção. Ele, que foi secretário da imprensa no último governo de ACM, com quem conviveu de perto, criou um prefeito na fictícia Todavia que quer imitar ACM.

Hilariante

Vita já vai para o quinto livro. O último: O avião de Noé – uma hilariante história de inventores, impostores, escritores e outros malucos de modo geral.

Agora tem no prelo, também pela Geração Editorial: A República dos Mentecaptos – uma hilariante história de mandriões, cortesãs, espertalhões e certos valdevinos de modo geral:

Diz Vita que os personagens são reais, alguns deles ainda vivos, ‘outros mais do que vivos’. E que o romance é quase uma autobiografia ficcional, que vai da imaginária Todavia, passa pela Cidade da Bahia e anda por Lisboa, Paris e Roma. A viagem é diversão garantida.

OAB vai para duas eleições

Mais de 30 mil advogados baianos vão às urnas quarta para escolher entre Fabrício Castro, apoiado pelo presidente Luiz Viana Queiroz, e Gamil Föppel, para próximo presidente da OAB-BA. Pesquisas indicam Fabrício como favorito.

Mas logo depois de quarta os advogados baianos vão voltar às urnas, para escolher a lista que define o próximo desembargador. Chovem candidatos: 20 já estão certos. A briga é boa.

Luís Augusto, alegre partida

O deputado Luiz Augusto (PP), que é primo de Nilo Coelho, mas todo mundo diz que é sobrinho e fica por isso, perdeu a tentativa de reeleger-se pela quinta vez; segundo o próprio, um erro de cálculo:

– Eu esperei ter entre 45 mil e 50 mil votos. Tive 42.

Empresário bem-sucedido com negócios em Luís Eduardo Magalhães, Itapetinga e Guanambi, ele diz que vai seguir sem preocupação política:

– Eu já tinha até pensado em desistir.

Igatu, acordo da salvação

Ministério Público Estadual, Ipac e Iphan selaram um acordo para trabalhar em conjunto na preservação de Igatu, um povoado de Andaraí, um bucólico lugarejo com toda a arquitetura do tempo em que os diamantes jorravam fartos.

O acordo prevê que o MP extingue os inquéritos antes inaugurados contra Ipac e Iphan justamente por causa de maus-tratos.

Ou seja, agora o MP também está na barca.

Os endividados do cacau correm atrás da anistia

O deputado Pedro Tavares (DEM), cuja família é lá de Ilhéus, diz estar sendo procurado por lideranças do cacau na expectativa de construir uma ponte com Bolsonaro.

Pauta: uma dívida de mais de R$ 1 bilhão que 13 mil cacauicultores têm com bancos, ainda no rastro das desgraças que a vassoura-de-bruxa espalhou numa área de riqueza.

Diz o pessoal do cacau que na era do PT eles ficaram amargando entre promessas pífias e nada, com o tempero do MST e supostos índios invadindo as suas propriedades.

Pedro diz que só espera Bolsonaro assumir para ver a melhor forma de encaminhar:

– É uma questão de justiça. Por todo lado que se olha, o produtor foi vítima.

