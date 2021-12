ACM Neto já deu a largada para 2020 com Bruno Reis. E Rui Costa?

Dizem que no Brasil acaba uma eleição já começa a se discutir a seguinte, que vem, conforme a regra eleitoral em vigor, sempre dois anos depois. E 2018 confirma a tradição e nos quatro cantos da Bahia 2020 já está em pauta. Se assim o é, e Salvador, a capital, a quantas anda para a sucessão de ACM Neto?

É cedo, óbvio, mas, a depender do ponto de vista, nem tanto. Já se tem como certo que Neto já botou o pé na estrada ungindo Bruno Reis (DEM), o vice. Ele passou a assumir o controle de todas as secretarias da área social e admite que o projeto é mesmo esse, o da candidatura a prefeito em 2020, motivo, aliás, que o levou a pular fora da chapa de Zé Ronaldo, quando foi cogitado.

Boa briga

Na banda de Rui Costa, nada se fala em termos de nomes, e essa é a grande interrogação: quem será o adversário de Bruno?

Diz o deputado Rosemberg Pinto (PT) que pessoalmente advoga o entendimento entre as forças governistas, levando em conta que 2018 ficou muito marcado pelo antipetismo.

– Não há dificuldades, já que em 2014 apoiamos Alice Portugal, que é do PCdoB.

Certo é que o duelo em Salvador promete. Em 2016, candidato a reeleição, Neto teve 73,99% dos votos contra 14,55% de Alice, mas este ano Rui Costa teve em Salvador 72,23% contra 23,62% de Zé Ronaldo. Há muita água para rolar até lá, mas as que já rolaram indicam uma boa briga.

Rui dá ordem unida na Alba

Antes de embarcar para a China, Rui Costa se reuniu com aliados, inclusive deputados estaduais, e pediu que o pessoal ‘baixe a guarda’ sobre as discussões em torno da disputa da presidência, até ele voltar.

Na Assembleia hoje há quatro postulantes declarados: Adolfo Menezes (PSD), Rosemberg Pinto (PT), Alex Lima (PSD) e Nelson Leal (PP).

Além da Alba, Rui também vai discutir a formação do novo governo na volta.

Novo status para a ponte

Governistas na Assembleia dizem que definitivamente a ideia da construção da ponte Salvador-Itaparica mudou de status no senso comum dos baianos.

'Antes, diziam que o projeto era uma falácia, promessa de campanha. Agora, já se perguntam se Bolsonaro vai deixar ou não'.

O governo pretende lançar o edital da ponte até o final do ano, mas a concretização depende da participação do governo federal.

Jânio admite voltar em Porto

Jânio Natal (Podemos), deputado reeleito como o mais votado em Porto Seguro, com 10.718 votos (18,88%) contra 8.612 (15,17%) de Larissa Oliveira, filha da prefeita Cláudia Oliveira (PSD), admite que em 2020 pode disputar a prefeitura do município, que ele já administrou entre 2005 e 2008:

– Seguirei a vontade das lideranças que me apoiam. Os 17 vereadores do município ficaram com a prefeita. O resultado é animador.

Bolsonaro pede tempo sobre fábricas de aviões

Jair Bolsonaro já sinalizou para o comandante Rangel, aliado de primeira hora e candidato ao Senado pelo PSL na Bahia (teve mais de 500 mil votos), que a hora de tratar sobre a reabertura das fábricas de aviões monomotores, 39 delas fechadas em 2014 no País (duas na Bahia), é quando ele assumir a presidência.

Por um detalhe: a Agência Nacional de Aviação Civil fechou as fábricas por atos normativos, argumentando que não tem condições de fiscalizar a qualidade das aeronaves. Rangel acha que a decisão foi fruto de incompetência:

– A pior coisa é você botar alguém para decidir sobre uma coisa que ela não entende.

A Bahia tinha duas fábricas de aviões, ambas em Barreiras, no oeste.

