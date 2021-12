Abrolhos, a estrela ambiental do mar na Bahia, o sofrente da vez

Será que o óleo que inferniza o litoral nordestino vai atingir o arquipélago de Abrolhos, a maior biodiversidade de todo o Atlântico Sul e, por isso, estrela entre os santuários marinhos do litoral brasileiro?

Segundo os técnicos envolvidos no caso, a lógica indica alto risco. O óleo foi visto pela primeira vez em 30 de agosto no litoral de Pernambuco. Veio descendo, atingiu Alagoas, Sergipe, o litoral norte baiano, chegou a Salvador, foi descendo, passou de Ilhéus e ontem dava os seus sinais nefastos em Canavieiras, Belmonte e Cabrália, já na Costa do Descobrimento, bem mais perto.

Moral em jogo — Abrolhos fica mais ao sul, na costa de Caravelas, a 561 km da praia. E aí funciona a lógica, como diz o deputado Robinho (PP), que é ex-prefeito de Nova Viçosa, vizinho coladinho de Caravelas:

– E por que não chegaria lá? Seria uma pena. O lugar, a área toda, incluindo Abrolhos, é muito bonita, muito visitada. Na área tem os recifes de Aranguera, Areia e Pedro Grande, bem próxima tem a ilha de Coroa Vermelha, outra joia. Estamos rezando.

Na área também a atividade pesqueira é intensa. De quebra, o trade turístico, a partir de Porto Seguro, também se sente ameaçado.

Em Abrolhos, a Marinha botou cinco navios, com mergulhadores. Segundo Robinho, ontem foram feitos vários sobrevoos e até agora nada foi detectado, mas a preocupação é geral. Lá, o óleo não chegou, mas os dias de medo já.

Isidório quer Huck com ele

Pré-candidato a prefeito de Salvador, o deputado Sargento Isidório vai fazer dia 9, ou sábado da semana que vem, um encontro estadual do seu partido, o Avante.

O mix de convidados é eclético. Vai da deputada federal Joyce Hasselman, que entrou em litígio ostensivo com Bolsonaro, ao apresentador de televisão Luciano Huck, que não esconde a pretensão de disputar a presidência em 2020.

Ele diz que Huck vem.

Colbert briga pela RMFS

Autor do projeto de lei que criou a região metropolitana de Feira de Santana (RMFS), há mais de 20 anos, quando era deputado estadual (de 1991 a 1995), Colbert Martins (MDB), agora prefeito, quer ver a coisa acontecer.

A RMFS foi criada oficialmente há oito anos, mas nunca andou. Esta semana Colbert reuniu os seis prefeitos da região e agora vai a Rui Costa:

– Só depende de Rui. A região ganhará muito com as demandas comuns.

Monte Santo e os pecadores

Monte Santo, um dos maiores destinos do turismo religioso da Bahia, realiza hoje a Festa de Todos os Santos, mas pelo visto, de todos os pecadores também.

No mix de artistas está Wesley Safadão. No dos políticos estão as deputadas Fátima Nunes (PT) e Olívia Santana (PCdoB), que vão unir os dois partidos para peitar o prefeito Valdo (PSC) e o principal adversário dele, que é delas também, Jorge Andrade (PSD).

Com o rio Utinga seco, 4 cidades ficam sem água

Todo ano o rio Utinga seca nesta época e causa problemas no abastecimento de água nas cidades de Utinga, Wagner, Bonito, Andaraí e Lajedinho. E também todo ano a história se repete com sucessivos debates sobre as causas e as providências a serem tomadas, nunca adotadas, ressalte-se. A situação foi lembrada ontem pelo deputado Marcelo Veiga (PSB).

– Desde 2015 que participo desses debates. Sabe-se que a causa principal é a retirada indiscriminada para a irrigação e que a solução é a construção de pequenas barragens e o controle dos irrigantes. Mas quando a chuva volta, todo mundo se acomoda.

Ou seja, basta o governo tirar do papel o que está acertado, não de agora. Cadê?

REGISTROS

Barragens na mira

O Tribunal de Contas do Estado (TCE) iniciou uma auditoria sobre as ações da administração estadual na fiscalização da segurança de barragens de resíduos industriais e de água. Os alvos incluem o Inema e a própria Secretaria de Meio Ambiente (Sema).

Barragens esquecidas

E por falar em barragens, a Comissão Especial de Barragens da Assembleia nunca funcionou nem dá sinais de vida. Indagado esta semana, o presidente, o deputado Eduardo Alencar (PSD), disse que está esperando o deputado Nelson Leal (PP), presidente da Casa, dizer a hora em que ela deve funcionar.

Simpósio na ABM

A Associação Bahiana de Medicina (ABM) realiza quinta que vem (19h) o III Simpósio de Emergências em Medicina Interna, com ampla pauta de sete temas. É grátis.

Posse na Abap

Cláudio Carvalho, publicitário e presidente da Morya Comunicação, toma posse dia 8 como presidente da secção baiana da Associação Brasileira de Agências de Publicidade (Abap-BA), no restaurante Amado. O presidente nacional, Mário D’Andrea, estará presente.

