A questão: e Wagner vai virar um ficha suja?

No primeiro dia após a ação da PF que pegou Jaques Wagner, o mundo político fazia a pergunta: já se dá como certo que ele está fora do jogo federal, vez que era frequentemente citado como o Plano B do PT com a inviabilização de Lula, mas está também fora do jogo baiano?

Wagner despontou até agora em todas as pesquisas realizadas como o líder da preferência na disputa pelo Senado, o que o torna também um dos esteios da chapa de Rui Costa. Pela Lei da Ficha Limpa, sujam a ficha postulantes condenados em segunda instância.

Pela lógica, o processo que resultará da ação da PF, segundo especialistas, dificilmente seria julgado até junho, quando as convenções partidárias devem ser realizadas.

Mas os petistas dizem que contra eles a justiça tem demonstrado uma celeridade excepcional, embora a grande maioria dos governistas apostem: Wagner está no jogo de 2018 como candidato, para o desgosto da oposição.

Otto deu um dos 15 relógios

O senador Otto Alencar (PSD) disse ontem que a Operação Cartão Vermelho, deflagrada pela PF contra Jaques Wagner foi ‘missa encomendada’:

— Em Brasília se diz que o impossível é Moro condenar um tucano ou a PGE denunciar. Aécio está aí intocável.

Otto disse também que um dos 15 relógios que a PF apreendeu com Wagner foi ele quem deu de presente:

— Comprei na H. Stern. É tão ruim que ele nunca usou.

Brito e Leur, o duelo de Jequié

O deputado federal Antonio Brito (PSD) e o estadual Leur Lomanto (PMDB) vão fazer o grande duelo eleitoral este ano nas urnas de Jequié, na disputa para deputado federal.

Em 2014, Brito amealhou lá 36 mil votos contra 10 do seu principal concorrente, o federal Roberto Brito (PP), que este ano vai tentar uma vaga de estadual.

Jequié é emblemático: é a terra da primeira dama da Bahia, Aline Peixoto.

Seca, o flagelo que não passa

Cássio Biscardi, ex-prefeito de Nova Soure, diz que as chuvas de verão foram poucas e a seca castiga forte uma vasta área do Nordeste baiano, que inclui também os municípios de Sátiro Dias, Olindina, Cipó e Ribeira do Amparo.

— As nossas pastagens estão no limite. Se não chover, o flagelo se instala.

Biscardi, que trabalha na Secretaria de Recursos Hídricos, diz que só resta rezar e pedir ajuda ao governo.

Novo líder da oposição, Luciano quer CPI da Fonte

Escolhido ontem novo líder da oposição na Assembleia, o deputado Luciano Ribeiro (DEM), que normalmente é cuidadoso nas suas posições, estreou pedindo uma CPI para apurar o envolvimento de Jaques Wagner no caso da Fonte Nova. Ele precisa de 21 assinaturas, o número exato de oposicionistas, caso em que o plenário tomará a decisão. E a bancada governista, que tem 42 deputados, vai dar um palanque desses para a oposição, ainda mais em 2018, num ano eleitoral:

— Estou cumprindo minha parte. Sou crítico dos excessos, já fui gestor (prefeito de Caculé), mas acho que é uma chance para Jaques Wagner provar que é inocente.

Os governistas já disseram: não passa.

REGISTROS

Joca em cena

O jornalista João Carlos Teixeira Gomes, o Joca, ex-editor chefe do Jornal da Bahia nos tempos da célebre briga com ACM, vai lançar dia 21 (16h30) no Espaço Caramurê (no 2º piso do Shopping Barra) A Arca dos Meus Tesouros, o seu 12º livro.

Na saúde

O deputado José de Arimateia (PRB) é o novo vice-presidente da Comissão de Saúde da Assembleia (o presidente é Alex da Piatã-PSD). Desbancou Alan Sanches (DEM).

Eleições italianas 1

O Consulado da Itália em São Paulo aceita até quinta votos (pelo Correio ou pessoalmente) de cidadãos italianos ou de quem tem dupla cidadania para as eleições que vão ocorrer dia 4.

Eleições italianas 2

O Brasil tem 350 mil eleitores italianos. A Itália tem quatro vagas para deputados da América do Sul e duas de senador. Quem tem mais de 18 anos pode votar para deputado. Para o Senado, só a partir dos 25.

Ave Salvador

A Ave Salvador, entidade que congrega ex-vereadores de Salvador, fará segunda na Fundação João Fernandes da Cunha (17h) a sua primeira reunão de 2018.

