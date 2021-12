A proximidade de Rui e Neto vai dar casamento? Na prática, já deu

Pergunta Luciano César Vieira dos Reis, o Maroto, leitor amigo, se eu acho que essa proximidade entre Rui Costa e ACM Neto na pandemia pode dar em casamento.

Maroto, prezado, já deu, a depender do ponto de vista que se olhe. Partido político é uma roupa que se veste. Tirou uma, botou outra, tudo no mesmo. As pessoas se aproximam mesmo, em partidos e na vida de modo geral, é por afinidades de propósitos (bons ou maus). E na hora de encarar um problema sério eles, adversários na política, se afinaram na luta.

Se a pergunta inclui o casamento político, aí convém lembrar que eles vestem camisas diferentes. E duelam pelo comando do Estado. Justamente por conta disso é que surpreendem.

LIÇÕES BAIANAS — Sem essa de fazer exercícios de xeretagem ou de estar pintando mortais comuns de santos. Pesquisas refletem em números realidades pulverizadas que são traduzidas em palavras. E bom governante se mede pelo índice de acertos. Eis a questão: um olhar detalhado sobre eles mostra Rui e Neto com altos índices de acertos.

O melhor do caso tem duas pontas bem afiadas. A primeira é na saúde, uma questão tão vital para a sociedade, foi a gota para eles jogarem as suas diferenças de lado, lamentavelmente fazendo da exceção o que deveria ser a regra. E a segunda é conceitual, oportuna nestes momentos de louvação do ódio. Bolsonaro e cia deveriam vir à Bahia tomar lições de civilidade.

As ‘lives’ que tiram a paz

Nestes tempos de pandemia chovem lives. É uma saída, via internet, de políticos para driblar o isolamento. Com 58 anos, a deputada estadual Fabíola Mansur (PSB), médica, está em casa isolada, também se valendo das lives, mas diz que já está enchendo as medidas:

— A gente está em casa, à vontade, de babydoll, de repente pára tudo para se arrumar toda, não é para sair, é só para fazer uma live. Tem horas que é um saco!

Os campeões do combustível

Um levantamento feito pelo site Congresso em Foco mostra que o deputado federal Charles Fernandes (PSD) é o campeão baiano de gastos com combustível em tempos de pandemia, com R$ 172,60 no mês, seguido de Uldurico Júnior (Pros) com R$ 170. Deputados dizem que tais gastos subiram mesmo. Quem quer ir a Brasília, só tema estrada, não tem avião. Charles é de Guanambi e Uldurico de Teixeira de Freitas, mais próximos, viajam mais, presume-se.

Na ponga do mau exemplo

Um cruzamento de dados do TCE com a CGU mostrou que 7.152 servidores (ativos e inativos) e pensionistas da administração estadual estão inscritos como beneficiários do auxílio emergencial do governo. No total, levaram R$ 4.676.400 de uma única cota do auxílio mensal, mas pode chegar a R$ 14 mil, se houver o pagamento das duas cotas restantes. A pandemia escancara essa face maldita da sociedade: temos ladrão para tudo.

Da morte de Almir Melo sai um problema político

Almir Melo Jr., filho de Almir Melo, o ex-prefeito de Canavieiras falecido semana passada, vai entrar na Justiça esta semana contra o prefeito Clóvis Almeida de Souza, o Dr. Almeida (Pros), por danos morais. Almir Melo já teve quatro irmãos que morreram de infarto, 14h30 de domingo foi para o hospital dizendo estar com falta de ar. Dr. Almeida, médico e adversário, baixou lá e cravou: ‘Suspeita de Covid’.

Almir morreu 40 minutos depois. Dois testes foram feitos e deram negativos, mesmo assim o caixão foi lacrado como se fosse Covid. E a ordem: sepultar logo. Não houve velório, mas o sepultamento foi no dia seguinte com uma multidão acompanhando o cortejo.

— Ele politizou o enterro do meu pai.

