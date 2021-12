A ponte vai custar mais ou menos R$ 5,6 bi. Interessados não faltam

E quanto vai custar a ponte Salvador-Itaparica? No pregão em andamento o governo não bota preço, mas é evidente que os estudos que balizam o projeto, de amplo acesso dos interessados, dão uma ideia estimada: R$ 5,6 bilhões, o que, após a licitação, pode ficar um pouco mais ou menos.

O número é alto, mas está em jogo a construção do que será a segunda maior ponte do Brasil, com 12,4 km de extensão, só atrás da Rio-Niterói, que tem 13 km e 290 metros, mas muito acima da ainda agora segunda, a ponte Rodoferroviária, sobre o rio Paraná, que interliga os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, com 3,7 km.

Consórcios — As duas acima foram bancadas pelo poder público. No caso da Salvador-Itaparica, a proposta é uma PPP, ou parceria público-privada, modelo pelo qual o empresário bota o dinheiro e ganha o direito de explorar por 30 anos. E há interessados?

Segundo João Leão, vice-governador e secretário de Desenvolvimento Econômico, que pilotou o incremento do projeto, pelo menos quatro consórcios procuraram o governo baiano para saber detalhes. Em todos eles estão os chineses.

Leão foi ontem à Câmara e destrinchou o projeto para os edis soteropolitanos. Digna de nota a posição do vereador Sérgio Nogueira (PSDB). Aliado de ACM Neto de quatro costados, ele disse que Neto, quando for governador, é quem vai inaugurar. Risos gerais. Mostrou que a briga é pela paternidade, mas o filho todo mundo quer.

Niltinho prega união com Rui

Sacramentado como candidato a prefeito de Salvador pelo PP de João Leão, fato a ser anunciado em reunião do partido dia 30 na UPB, o deputado estadual Niltinho já ensaia o discurso com que vai tocar o barco de agora por diante: a união da base de Rui Costa.

– Se pulverizar demais, o único que tem a ganhar é o candidato de ACM Neto.

Niltinho conversou com Bellintani, presidente do Bahia e também provável candidato: ‘Ele concorda comigo’.

Polícia civil pede socorro

Dirigentes do Sindicato da Polícia Civil (Sindipoc) procuraram ontem a deputada Fabíola Mansur (PSB), presidente da Comissão de Educação (que também é de Cultura, Ciência e Tecnologia e Serviço Público), pedindo socorro.

Disseram que sofrem, por parte de alguns delegados, todo tipo de abuso, que vai de assédio moral, como forçá-los a dirigir para eles, assédio sexual e até mesmo ‘levar cachorros para petshop’. Fabíola ouviu tudo calada.

Luciano sumiu mas nem tanto

Único deputado oposicionista no protesto contra a privatização da Petrobras anteontem, o deputado Luciano Simões Filho (DEM) de repente sumiu. Teria sido a saraivada de porrada em Bolsonaro? Ele explicou ontem que não foi bem isso.

– Fui lá ouvir o discurso de Jaques Wagner, que sempre é uma pessoa mais ponderada. Mas meu gabinete tava cheio de gente, eu tive que sair.

Se foi por isso, nada perdeu, Wagner também bateu.

Ubaldino anuncia volta e o tempo fechou em Porto

Prefeito de Porto Seguro eleito em 1996, aos 26 anos (e reeleito em 2000), Ubaldino Pinto Júnior comandou a majestosa festa dos 500 anos do Brasil e daí em diante passou a colecionar infortúnios. Foi afastado pela Justiça Federal em 2003 acusado do desvio de mais de R$ 50 milhões, respondeu a uma infinidade de processos, ficou os últimos 16 anos inelegível e, anteontem pela manhã, livre, anunciou na rádio dele, a Porto Brasil FM, que em 2020 estará de volta à cena política como candidato a prefeito.

O impacto foi tão bombástico que à tarde violenta tempestade, com relâmpagos e trovões, desabou sobre Porto Seguro até a manhã de ontem. Dizem que lá ele se chama Coração Valente, mas deveria chamar-se Ubaldino Cabral.

Registros

Trânsito doido

Funcionários da Assembleia que trabalham no estacionamento da frente da casa se disseram impressionados com o motorista do Doblô placa PKL-1811, de Madre de Deus: tentou entrar numa área com a cancela fechada, que foi derrubada, e na saída deu uma ré que quase bate no carro de trás. Detalhe: tal veículo ostentava um adesivo com a palavra em letras garrafais: ‘Trânsito’.

Dia do Coração

Domingo que vem, o Dia Mundial do Coração será lembrado pelo Hospital da Bahia com a Caminhada do Dia Mundial do Coração (8h), na Av. Magalhães Neto (em frente ao hospital). A médica Marianna Andrade, coordenadora da UTI cardíaca, diz que ‘a atividade física é a base do tratamento para toda doença cardiovascular’. Aliás, a Magalhães Neto já é fechada ao trânsito aos domingos para permitir atividades recreativas.

Oncologia em pauta

A Associação Bahiana de Medicina (ABM) realiza sábado o I Simpósio de Medicina Interna e Oncologia. Tema: O papel do médico não oncologista no diagnóstico precoce e prevenção do câncer. Os coordenadores são os diretores da ABM, Samira Mascarenhas e Guilhardo Fontes.

