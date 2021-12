A pesca, vítima da picaretagem, quer que botem os pingos nos is

Raimundo Costa, deputado federal eleito, tomou ontem posse no segundo mandato de presidente da Federação da Pesca e Aquicultura da Bahia, entidade que congrega 66 Colônias de Pesca ativas em todo o litoral baiano, da divisa com Sergipe ao Espírito Santo, e ao longo de todo o Rio São Francisco, com mais de 150 mil associados.

Ele diz que tem pela frente um enorme desafio. É a primeira vez que pescador elege um representante na Câmara. Então, que nos diga Raimundo: e qual é a principal demanda do pescador?

Limpeza — Diz Raimundo que o pescador sempre foi jogado de lado. Citou, por exemplo, o caso da Bahia Pesca, que o governo vai privatizar:

— Na prática, perdemos o que já não tínhamos, uma empresa de fomento que não fomentava. Mas era uma ferramenta. Agora nem isso..

Mas Raimundo diz que o principal problema é arejar a questão do ponto de vista institucional e moral.

— Infelizmente a demanda principal é social, a busca por benefícios que o governo só corta. Há oito anos que o governo não emite uma única carteira nova de pescador.

A raiz da questão: antes, só as colônias agenciavam os registros. Depois, associações também. O número de associações pipocou e o de gente passando-se por pescador, atrás dos benefícios, também.

— Temos que mudar a lei. E recadastrar todo mundo. Não é justo que pescador pague pela ação de picaretas.

Dalva Sele de novo em cena

Protagonista no horário eleitoral da campanha 2014 com o escândalo envolvendo o Instituto Brasil, por ela dirigido, e petistas, Dalva Sele Paiva, que anda fugida da Bahia, volta e meia reaparece na cena. Ontem foi dia.

No bojo do julgamento de 24 processos no TCE, num com a Conder ela foi condenada a devolver R$ 256.096,38 e pagar multa de igual valor. O TCE identificou ‘sérios indícios de fraudes’ e mandou o caso para o MP.

Homenagens da virada

A Assembleia fará a última sessão do ano quinta que vem. Deveria ser mais solene, mas vai ter votação.

A questão é que ontem Targino Machado (DEM) barrou a votação de mais de 40 concessões de títulos e comendas que não tinha anuência do líder da oposição, Luciano Ribeiro (DEM), a quem ele substituia.

Diz Targino que estão homenageando cobras e lagartos sem nenhum critério. E o pior é que é.

Vaquejadas no bolo da pauta

No pacote de projetos que a Assembleia vem aprovando, um do deputado Eduardo Salles (PP), impõe uma série de condições para a realização da vaquejada no território baiano.

Dos 50 deputados presentes, 49 votaram a favor e um contra, o deputado José de Arimatéia (PRB). Defensor dos animais, Marcell Moraes (PSDB), estava ausente.

— O governo não tem como fiscalizar tudo isso. Os animais vão continuar sofrendo.

Entre o dinheiro do Vasco e o eleitorado de Juazeiro

Presidente da Juazeirense, time de futebol, o deputado Roberto Carlos (PDT) se diz num dilema que põe em lados opostos os interesses financeiros do clube e os políticos dele.

A questão: em fim de ano, sem um centavo, recebeu uma proposta de R$ 500 mil para transferir o jogo entre Juazeirense e Vasco da Gama, do Rio, pela Copa do Brasil, em fevereiro, de Juazeiro para Brasília ou Cuiabá.

— Eu estou sem um real e esse dinheiro daria para pagar a folha três meses. O problema é que se topar isso tem gente em Juazeiro que vai me linchar.

Ou seja, empresários querem levar o jogo porque o Vasco é o Vasco. A questão é que para os juazeirenses a chance é única.

