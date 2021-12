A palavra de ordem na oposição: unir Zé Ronaldo e João Gualberto

A revoada de prefeitos da oposição para a base de Rui Costa acendeu o sinal amarelo entre os deputados estaduais da oposição: eles, do DEM e do PSDB, defendem a necessidade urgente da união entre os governadoráveis dos dois partidos, respectivamente Zé Ronaldo e João Gualberto, como forma de mitigar o estrago.

Nos tempos de Neto, a oposição, que tinha 21 deputados, acalentava a expectativa de eleger entre 24 e 27. Antes de fechar as janelas que permitiam a mudança de partido, perdeu um, Samuel Jr., que trocou o PSC pelo PDT e hoje corre atrás do prejuízo para tentar manter pelo menos os 20.

Sobrevivência - Um deles confidenciou nesta terça que a questão já não é mais de estratégia, é de sobrevivência pura e simples.

Na banda governista, ao contrário, a expectativa é que Rui Costa e aliados vão eleger entre 46 e 48 deputados, ampliando a base que hoje é de 42 e definhando ainda mais a oposição.

Quem diz ter se livrado dessa enrascada é o deputado Samuel Júnior, que assumiu em 2017 depois que Vando (PSC) se elegeu prefeito de Monte Santo.

Evangélico da Assembleia de Deus, ele diz que nunca foi oposição. ‘Apesar de estar num partido de oposição, nunca me senti oposição’.

De quebra, se livrou das turbulências que os antigos colegas oposicionistas estão enfrentando hoje.

Coronel, o ungido de Deus

Depois de ser ‘ungido’ por Rui Costa, em solenidade no Cimatec, como ‘senador’, Ângelo Coronel (PSD), presidente da Assembleia, recebeu outro afago ao inaugurar o gabinete da liderança do bloco PDT/PCdoB.

Na sua fala, o deputado Roberto Carlos (PDT) disse que Coronel iria ser senador ‘nomeado por Deus’.

Deus? Das duas uma: ou Deus foi rebaixado ao nível do senador Otto Alencar ou Otto foi promovido a Deus.

Alan ataca os pedágios

O deputado Alan Castro, que recentemente se filiou ao PSD, após ter sido eleito pelo PTN e passado pelo PROS, parece que ainda não perdeu o cacoete dos tempos de oposição. Encaminhou ontem representação ao Ministério Público contra a CLN, ViaBahia e Internacional Marítima, que opera o ferry.

Ele quer acabar com as cobranças de taxas mais caras nos domingos e feriados dos pedágios e no ferry. Diz que até o turismo perde com isso.

Herzem na briga estadual

João Santana, o pré-candidato do MDB ao governo, não gostou nem um pouco de ver ACM Neto dizer que Herzem Gusmão, prefeito de Vitória da Conquista, está apoiando Zé Ronaldo.

Eleito em 2016 pelo MDB, Herzem declarou apoio a Neto, mas também ao deputado Lúcio Vieira Lima, que tenta a reeleição e tem nele o principal aliado.

Com a saída de Neto do páreo, João diz que ele fica com o partido.

H1N1, a bola da vez nas preocupações da saúde

Ramon Saavedra, coordenador de imunização de doenças imunológicas previsíveis da Sesab, foi ontem à Comissão de Saúde da Assembleia falar sobre a H1N1, a gripe que mata. Pontuou uma série de questões. Duas delas:

1 – O governo recebeu uma partida de três milhões de doses para a campanha de vacinação já em andamento.

2 – Quando a gripe surgiu em 2009, lá no Japão, a Bahia registrou 509 casos com 19 óbitos, em 2016 foram 125 casos com 31 óbitos; e este ano já são 53 casos com 12 óbitos:

– Ou seja, a situação recomenda cuidado.

Curioso: quem convocou o encontro foi o deputado Alex da Piatã (PSD), que não apareceu dizendo estar doente. Será a H1N1?

