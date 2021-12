A lei do fuzil, um retrocesso no rumo da harmonia civilizatória

Com o decreto de Bolsonaro que libera para qualquer cidadão o direito de comprar armas, incluindo até o fuzil T4, o que é mais provável de acontecer: a sociedade sentir-se mais segura ou os bandidos, que mesmo com a proibição já estão armados até os dentes, se armarem ainda mais?

Em síntese, é na segunda hipótese que 13 governadores, entre eles Rui Costa, apostam: vai piorar.

Mais: quando o Estado libera o direito de cada um se armar, está confessando o seu fracasso na missão de conter a criminalidade. Os governadores acham, com razão, que em vez disso, o governo deveria propor políticas de segurança mais eficazes.

Involução — Para além das questões objetivas, há as aspirações coletivas dos sensatos, no afã de promover atos e fatos para a construção de uma sociedade harmoniosa.

Alguns países, como Suécia e Finlândia, tiveram avanços notáveis. Outros estão indo, como o Japão, que configura uma cultura de respeito humano, mas resiste em deixar de matar baleias, ou a Suíça, onde jogar uma baga de cigarro no chão significa receber uma multa em casa meia hora depois, mas acoita ladrões de alto coturno em seus bancos.

Claro que, comparado a eles, o Brasil ainda tem uma longuíssima estrada a percorrer. Mas, com certeza, não se combatem desatinos com outros. Armar o povo por decreto, sem ouvir ninguém, é um brutal retrocesso no caminho da civilidade almejada.

Um acordo para projetos

Nelson Leal (PP), presidente da Assembleia, reuniu-se ontem com líderes de bancada e presidentes de comissões para tentar resolver dois problemas, desembolar o funcionamento das comissões, que estão atuando em horários superpostos, e ordenar a votação de projetos de deputados, evitando o besteirol.

Conseguiu. Duas comissões vão funcionar segundas à tarde, e os projetos, os tidos como importantes, serão apresentados pelos líderes.

Contra o corte da luz de pobre

E por falar em projetos de deputados, a deputada Fabíola Mansur (PSB) apresentou um dos bons. Regulamenta um dispositivo da Constituição estadual que dispõe sobre comprovada incapacidade de pobres e entidades filantrópicas e hospitais de pagarem contas de água e luz. Na prática, proíbe a Coelba de cortar a luz de hospitais, creches e pobres abruptamente.

– A Coelba é sempre inclemente, inclemência que às vezes vira crueldade.

Novo funeral do embaixador

O sepultamento de Paulo Cordeiro de Andrade Pinto e a esposa, Vera Lúcia, ele embaixador do Brasil no Líbano que morreu em acidente de automóvel na Itália, vai ter um segundo tempo. Anteontem, houve a cremação no Jardim da Saudade e amanhã as cinzas serão solenemente sepultadas em Monte Santo. O prefeito Vando (PSC) explica:

– Ele nasceu em Salvador porque Monte Santo não tinha hospital. Mas é filho de lá e queria ser sepultado lá.

Os endividados do Baneb ganham uma nova chance

A Desenbahia herdou do extinto Baneb 40 mil endividados. Após sucessivas leis facilitando as negociações, restam 16.784 que devem em torno de R$ 2,7 bilhões. Há chance de resgatar esses créditos?

Com a palavra Francisco Miranda, presidente da Desenbahia, que ontem foi à Comissão de Finanças da Assembleia defender a necessidade da nova lei de incentivo, ontem aprovada:

– Acreditamos que de 5% a 10%, sim.

Segundo Francisco, no conjunto há pessoas já falecidas, empresas que já nem existem, e situações tais, mas a nova lei dá facilidades consideráveis, com descontos que variam de 60% (até R$ 100 mil) a 20% (acima de R$ 1 milhão). No conjunto, as propostas são vantajosas, até porque o devedor pode renegociar o pagamento do que restou.

