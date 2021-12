A ficha não caiu para o governo. Não vê que é ele quem ajuda o PT

Eis aí algumas, por nós selecionadas, frases extraídas de cartazes dos protestos de anteontem pelo Brasil afora:

‘Finge que arma é educação e investe nela’.

‘Cabeça vazia é oficina do Olavo’.

‘Eu me armo de livro e me livro de armas’.

‘Hoje a aula é na rua’.

‘Nossa balbúrdia é o futuro da nação’.

‘Vem para a balbúrdia você também’.

‘Irmã Dulce operou um novo milagre. Fez os cegos enxergarem’.

Atordoado — Tais manifestações, escritas em cartolinas, papelões e afins, com o velho pincel atômico, em casa, nada têm de profissional. Vêm de dentro de casa, ou de dentro da alma, de gente que quer falar.

Outro sinal. Ontem no meio na concorridíssima missa da Misericórdia, que o padre Rodrigues, pároco da Igreja Senhor dos Passos, em Feira de Santana, celebra às quinta-feiras, ele soltou:

– Essas manifestações de ontem são legítimas. Eu sou professor. Essa luta também é minha. E aqui, a casa de Deus, está com as portas abertas para quem quiser protestar.

Foi efusivamente aplaudido pelos fiéis. Mas a julgar pelas reações governistas, a ficha ainda não caiu, a começar pelo próprio Bolsonaro.

Ele não percebeu que se há algum idiota útil no caso está no próprio governo, que desta forma vitamina o PT e a esquerda dando discurso lastreado em justa causa.

Contendas, o vice menor

Com menos de cinco mil habitantes, Contendas do Sincorá, o vice-menor município da Bahia (o menor é Catolândia, na região de Barreiras), tem uma grande aspiração, segundo Joades Teixeira, duas vezes prefeito, candidato em 2020.

– É o canal do centro da cidade, onde passa o rio Juncará, que cai no rio de Contas. É o grande clamor. Até para prevenir enchentes.

Ele diz ter esperança que Rui Costa atenda.

A urucubaca de Charles

Dizem em Guanambi que a urucubaca atacou o deputado federal Charles Fernandes (PSD), ex-prefeito. Assumiu no início do ano com a cassação de Luiz Caetano (PT), agora sofreu dois reveses na Justiça.

A Justiça Federal decretou a indisponibilidade dos bens dele, acusado de desviar R$ 400 mil do Fundeb, depois o TRE manteve a inelegibilidade, já decretada na primeira instância, o que pode levar à perda do mandato.

As milhas do Capitão Alden

O deputado Capitão Alden (PSL) apresentou projeto na Assembleia com ares daquelas raridades que todos aplaudem. Quer que as milhas de governantes ou funcionários públicos estaduais em viagens a serviço sejam acumuladas num banco do Estado para depois serem usadas também por servidores em missões oficiais.

Hoje, as milhas são contadas para quem viaja. O projeto foi bem recebido, resta saber se passa.

