A engenharia financeira da ponte na batuta de Rui

Até que a ilha de Itaparica se torne uma extensão de Salvador, como é Lauro de Freitas hoje, com shoppings, condomínios e edifícios, gente morando lá e trabalhando na capital, ou vice-versa, vai demorar aí em torno de sete a oito anos.

E é sobre esta questão que Rui Costa anda debruçado. Como o contrato com o vencedor da licitação será no modelo PPP (parceria público-privada), o mesmo da Fonte Nova, isso quer dizer que, até o projeto se viabilizar, o Estado vai bancar a diferença entre o fluxo de veículos inicial e o estimado para a lucratividade.

Quanto isso vai custar?

— Algumas pessoas até me aconselham: faça e você fica na história como o governador que fez a ponte. Mas eu não quero assim. Quero passo a passo, contrato a contrato, tudo com a viabilidade atestada.

Rui diz que fórmula em que o Estado suporta e o contratante aceite está em fase de ajustes. E a ponte deve ir ao pregão da Bovespa em agosto ou setembro, o mais tardar.

Zé Ronaldo de novo absolvido

Acusado pelo Ministério Público de ter contratado irregularmente o agente distrital Constantino Portugal dos Santos (já falecido), que era aposentado por invalidez, José Ronaldo, ex-prefeito de Feira de Santana, está livre disso, o único processo que tinha.

Por unanimidade, a 2ª Câmara Criminal do TJ o absolveu. O relator, desembargador Jefferson Alves de Assis, concluiu que não houve crime, os outros acataram.

Osni pede a CPI da Coelba

Da narrativa sobre o dono de um projeto de maricultura em Camamu que ganhou na Justiça o direito de fazer uma ligação de energia clandestina, feita pelo deputado Antonio Henrique (PP), até uma casa de farinha que está a tempos esperando ligação, as queixas contra a Coelba se avolumam na Assembleia.

O deputado Osni Cardoso (PT) está pedindo uma CPI.

— Dizem que privatizaram para melhorar, mas piorou.

Rosemberg: ‘O PT está errado’

Líder do governo na Assembleia, o deputado Rosemberg Pinto anda a se queixar do seu partido, o PT.

— Enquanto o PSD de Otto Alencar e o PP de João Leão estão pelo interior afora acumulando forças, nós do PT estamos em disputas internas pelo comando do partido. Por mim, seria chapa única, de consenso.

As eleições internas no PT ainda serão em setembro, mas as tendências já estão se engalfinhando.

TJ carimba cautelar do TCE que sustou aditivo de obra

O TJ-BA decidiu, por maioria, negar provimento ao mandado de segurança impetrado pela Grado Engenharia, contra resolução do pleno do TCE, que deferiu medida cautelar para sustar o pagamento de R$ 4.940.981, relativos ao Contrato nº 27/2013, celebrado entre a empresa e a Sudic para a execução das obras e serviços da Via Parafuso.

A medida cautelar, de autoria do conselheiro Marcus Presídio, apontou divergências entre os valores contratados e os estimados pela auditoria do TCE para dois itens incluídos em aditivo.

O TCE festeja. Diz que, na prática, antecipou-se para evitar danos ao erário e, por provocação da auditoria, agiu cautelarmente. A prevenção em tais casos é novidade, mas o presidente, Gildásio Penedo, diz que a ação foi “rigorosamente dentro da lei”.

adblock ativo