A chapa de Rui está pronta: tem Leão (na vice), Wagner e Coronel

Nos círculos governistas dá-se como líquido e certo que a chapa de Rui Costa para encarar as urnas de outubro está pronta, só falta o anúncio oficial. Sem surpresas: Rui governador; João Leão, vice; Jaques Wagner e Angelo Coronel, Senado.

Até as convenções partidárias, em junho, Rui pretende reunir o conselho político da base duas vezes, uma para um encontro informal, outra para destrinchar programa de governo e afins, além de anunciar a chapa.

Lídice — A senadora Lídice da Mata (PSB) e aliados ainda não entregaram os pontos. Argumentam que a chapa carece de uma tinta mais à esquerda, com a vantagem da pretendente principal ser mulher. Mas, entre os governistas, diz-se que a esquerda já está contemplada com a presença do próprio Rui, além de Wagner.

Todos dizem que Lídice merece respeito do grupo, mas esbarra em questão elementar: falta de vaga. Se sobrar, ela é a preferencial.

Linha de corte — Já entre os deputados, avalia-se que, com a saída de ACM Neto, a linha de corte (votação mínima) para eleger um deputado estadual caiu na banda governista, de 46 mil para 36 mil votos. Como diz o deputado Nelson Leal (PP):

— Neto deu 10 mil votos de presente a cada deputado.

Isso porque, com a saída de Neto, a revoada de prefeitos da oposição para o governo é grande. E, em eleição de deputado, prefeito é fundamental. É o que mede o prestígio deles.

Irecê e a chuva de candidatos

Três vezes prefeito de Irecê, uma deputado estadual, Joacy Dourado estava ontem na Assembleia, dizendo a amigos que está fora de cogitação encarar a disputa em 2018:

— Lá em Irecê está chovendo candidatos. Tem quatro: Zé Carlos da Cebola (PR), Zé das Virgens (PCdoB), Luizinho Sobral (Podemos) e Jacó (PT). Não dá para mim. Encharcou.

De quebra, ainda tem Fabíola Mansur (PSB), que belisca alguma coisa.

Mau tempo muda agenda

Rui Costa iria ontem a Aiquara, região de Jequié, entregar a recuperação de 13 km da BA-647.

A agenda foi abortada pelo mau tempo. Rui não gostou, ordenou:

— Liguem para o piloto e veja o que ele diz.

Resposta do piloto:

— Sem condições.

Ficou nervoso. Depois da desistência de Neto, apesar do clima político ter distensionado, ele dita que a ordem é não parar.

Zito se define por Ronaldo

Festejado como protagonista de uma das grandes vitórias da oposição em 2014, o prefeito de Barreiras, Zito Barbosa (DEM), até balançou para mudar de lado, indo para Rui (o irmão dele, Demir Barbosa, é secretário de Desenvolvimento Urbano do estado), mas ontem retomou o caminho. Após conversa com ACM Neto e Zé Ronaldo, anunciou que fica no time.

Zito vai coordenar a campanha de Ronaldo no oeste.

Duquinho diz que foge de política porque tem juízo

Na sessão solene em rememoração dos 20 anos da morte de Luís Eduardo Magalhães, ontem, na Assembleia, Luiz Eduardo Magalhães Filho, o Duquinho, contou que na época do incidente, ainda adolescente, soube do infarto do pai pela TV:

— Para o povo, era uma tragédia na política; para mim, o desmoronamento das bases familiares.

Fim de festa, pergunta a Duquinho:

— Por que você nunca gostou de política?

— Porque eu tenho juízo.

— Então seu pai não tinha?

— Só digo que é coisa de quem não tem juízo.

Por aí, o pai dele, o avô e o primo, ACM Neto, são uns desajuizados...

