A Câmara de Salvador tem 16 candidatos. E o efeito Ronaldo

A Câmara de Salvador vai bater o recorde em número de vereadores que querem ser deputados: nada menos que 16 dos 43. Sete vão tentar uma vaga em Brasília e nove na Assembleia Legislativa.

A chuva de candidatos é artificial. É estimulada pelo próprio ACM Neto para tentar desconstruir um entrave: as pesquisas apontam que o desempenho de Zé Ronaldo, o candidato do DEM, em Salvador, é baixo. A ideia é colocar candidatos ligados a ele com vínculos na terra.

Dos sete candidatos a federal só um, Sílvio Humberto (PSD), é governista. E dos 10 estaduais, apenas dois.

União — Ronaldo está em vias de concluir uma etapa no caminho para tornar-se competitivo, reaglutinar os cacos da oposição que se espraiaram após a desistência de Neto.

João Gualberto, o candidato do PSDB, já admite que não vai remar ‘contra a maré’ (embora com a ressalva de que se não der o governo, não será vice, irá para deputado), e agora vai correr atrás de voto, a começar por Salvador, que deverá ser o foco principal da campanha, já que no interior Ronaldo transita com folga. Ou seja, a disputa pode ser soteropolizada, dizem alguns.

Os aliados de Neto, em sua maioria, dizem que ele agiu certo ao permanecer como prefeito, livrou-se da pecha de traidor de Salvador, mas na forma errada; um Plano B deveria ter feito parte da estratégia. Assim não foi, agora corre atrás do prejuízo.

adblock ativo