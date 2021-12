A briga de 'tigrão' e 'tchutchuca' expõe a solidão governamental

Só por ter ido à CCJ da Câmara anteontem defender a reforma da Previdência, o ministro Paulo Guedes (Economia) já demonstrou a vastidão da desarticulação política do governo.

Resultado: bateu boca com os deputados sem que tivesse quem o defendesse e, ao ser chamado de ‘tigrão para uns e tchutchuca para outros’ pelo deputado Zeca Dirceu (PT-PR), rebateu no mais clássico estilo das molecagens de rua:

– ‘Tchutchuca é a sua mãe, é a sua avó!

Toma lá — Bolsonaro dizia que não ia dar trelas à ‘velha política’. Referia-se ao toma lá, dá cá rasteiro que sempre campeou nas relações entre Executivo e Legislativo. E com isso marchou pelas bancadas como a ruralista, a dos evangélicos e a da segurança (a bancada da bala).

Esqueceu que o toma lá, dá cá é do jogo, um tipo de jogo que tem hierarquia ética. Não jogou nenhum, nem com e nem sem ética. Os partidos se queixam, por exemplo, de que não nomeiam ninguém. Por que deveriam jogar a carga do governo nas costas?

Ontem, na tentativa de articular a aprovação da reforma da Previdência, começou a fazer o que deveria ter feito antes da posse, ouvir os partidos aliados, como ACM Neto, presidente nacional do DEM. Conseguiu promessa de apoio ao projeto, com a ressalva: ninguém vai fechar questão. Quer dizer, as bancadas estão liberadas. Os deputados querem o dá cá, mas só tem o toma lá. A questão agora é saber no que vai dar.

Leão a Bolsonaro pelo Twitter: 'Sem as Fafens não há ureia'

O presidente Jair Bolsonaro postou no Twitter:

“Missão americana para inspeção de carnes virá ao Brasil em junho objetivando ampliação deste comércio. Os EUA são um dos maiores consumidores do mundo. O trabalho do @Min_Agricultura, via @TerezaCrisMS, está sendo fundamental para o que pode ser um grande passo para o nosso país’.

João Leão, o vice-governador e secretário do Desenvolvimento Econômico, respondeu a Bolsonaro:

“O presidente @jairbolsonaro não deve ter sido informado do fechamento das unidades da Fafen Ba/Se. Sem as Fafen’s não há ureia, pecuária, insumo fundamental para a produção de proteína animal”.

A postagem foi feita ontem, quando Leão se reuniu com o secretário de Desenvolvimento Econômico, João Augusto de Carvalho, para articular a defesa das Fafens.

Ouvidor para as mulheres

Não deu para entender ontem a nomeação do ex-vereador Antônio Libânio, o Alemão, que em 2016 tentou se reeleger em Salvador pelo PHS, sem sucesso, como ouvidor da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ).

O caso bombou nas redes. Se diz que as mulheres em questões de gênero são iguais. E botam um homem ouvindo as queixas das mulheres? Ou ele só vai ouvir a parte da infância e juventude?

Colbert quer montadora de veículos militares em Feira

Depois de terem ido a Camaçari, dirigentes da VSK Tactical, o braço de montagem de veículos militares da norte-americana Jeep, estiveram em Feira de Santana, continuando as sondagens para ver onde vai se instalar.

Já é certo que virá para a Bahia. E o prefeito Colbert Martins (MDB) os recebeu e tomou uma decisão: vai brigar para a fábrica ficar lá.

Semana que vem, Colbert vai reunir os segmentos empresariais da cidade, como CDL, e marchar para uma audiência com o ministro Fernando Azevedo e Silva (Defesa), já solicitada.

– Eles gostaram de Feira e os feirenses gostaram muito da ideia de a fábrica vir para cá. Vamos correr atrás. Está indo para Camaçari, mas temos infraestrutura e vamos brigar.

