2020 ainda está longe, mas, no jogo político, já é a pauta de 2019

Dizem que, no jogo político brasileiro, só se respira eleição. Acaba uma, começa outra. E é mais ou menos isso. Por aí, 2020 ainda está longe, mas nem tanto. É pauta de 2019, já dando os seus primeiros ensaios, aqui e alhures.

Em Salvador, por exemplo. Está claro que ACM Neto tenta emplacar o vice, Bruno Reis. Os aliados de Rui Costa é que estão quase calados, até por falta de nomes. Daí é que surgiu Fábio Vilas, secretário da Saúde do estado, politicamente um estreante, quase desconhecido.

Pelo interior — Viajando pelo interior a mesma pauta, nos quatro cantos da Bahia, cada canto com os seus atores. Em Itamari, região de Gandu, por exemplo, a prefeita Pallomma Uzeda (PSL), bate pé:

– Com certeza, eu não sei se serei candidata.

Paulo Bonfim (PCdoB), de Juazeiro, que ouvia a conversa, interveio:

– Sou candidato, sim.

Em Serrinha, o deputado Gika (PT) desistiu de disputar a reeleição para apoiar o ex-prefeito Osni Cardoso (PT), agora deputado eleito, esperando contar com ele para 2020. Fala Osni:

– É claro que ele vai contar. Todos sabem disso.

Até mesmo os muito desgastados, como Ricardo Moura (PSD), de Valença, nutre lá suas esperanças.

– Estou consciente e hoje eu não disputaria a reeleição. Mas, na pior das hipóteses, faço sucessor.

Enfim, 2020 está aí. Já quase acontecendo.

Geraldo com o desafio maior

O maior desafio que um mandatário tem é quando herda a administração de um antecessor bem avaliado. E é nessa que está o vereador Geraldo Júnior (SD). Ele vai suceder Leo Prates (DEM), eleito deputado estadual, e que o apoiou, dizendo saber da responsa:

– Quero deixar a Câmara altaneira, nunca mais ser levada a reboque, buscar ampla interação com a sociedade e assumir lugar de ponta.

Está sonhando alto.

Suplementação a conta-gota

Embora esteja em tempo de dinheiro curto, é bem provável que Rui Costa vá atender a pedidos de suplementação de verba que estão em suas mãos partindo da Assembleia, Tribunal de Justiça e Ministério Público.

Auxiliares de Rui dizem que é muito difícil atender aos pedidos do tamanho que eles chegaram, mas, no frigir dos ovos, alguma coisa vai sair, na base do um pouquinho para cada um.

É pegar ou largar.

Em tempo de farinha pouca

Embora vá enfrentar uma guerra com sindicalistas, que formam grande parte da base do PT, por conta das privatizações de empresas, Rui diz que tem que cortar na carne para não inviabilizar o governo.

Nos cálculos oficiais, nos últimos quatro anos, 22 mil servidores se aposentaram, o que fez o déficit previdenciário saltar de R$ 2 bilhões para R$ 4 bilhões, com previsão de chegar a R$ 4 bilhões mais R$ 870 milhões.

Segundo Otto, o governo promove ‘fuga de cérebros’

Presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado, o senador Otto Alencar (PSD) diz que, em matéria de pesquisas científicas, os governos brasileiros estão prestando um grande desserviço ao Brasil, com enorme prejuízo para o futuro.

Ele se refere ao sistemático desvio da Finep (Financiadora de Pesquisa e Inovação):

– Cada centavo que o cidadão paga para fazer uma ligação, por exemplo, um percentual vai para fundos de pesquisa. E o governo desvia. Resultado: os projetos de pesquisa ficam encalhados e os nossos cientistas estão indo embora. Veja o caso da zika. Passou tanto tempo tentando aqui, e o Brasil está comprando o remédio lá fora.

Segundo ele, só 45% dos recursos são aplicados.

Fake news

Mais uma da lavra inesgotável de Marcelo Torres, nosso confrade de Sátiro Dias em Brasília.

Arízio Torres, irmão dele, ex-vereador radialista, apresentava um programa de variedades, das 7h às 9h.

Lá um dia, tomando café na Padaria de Edivar, uma mulher o aborda:

– Arízio, sabe quem morreu? Dona Pequena.

– Dona Quena, lá do Papagaio?! Não acredito.

– Ela mesma.

Entrou no ar tocando a música fúnebre:

– Acabo de receber uma triste notícia. Perdemos Dona Quena, lá do povoado do Papagaio. Pequena no tamanho, grande no coração...

Minutos depois entram no estúdio dois filhos de D. Quena, meio irados:

– Você está doido, Arízio?! Que zorra é essa?! Nossa mãe está viva, quer matar ela?

– Ela não morreu?!

– Não!

Ele se penitenciou, voltou ao microfone:

– Meus caros ouvintes, eu recebi uma notícia falsa. Dona Quena está aí vivivinha da silva!

