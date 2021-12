2018 reedita 2006? A oposição fala, mas o tempero é diferente

Nas pesquisas nesta segunda-feira, 20, divulgadas da disputa presidencial, nada de novo, tudo pulverizado como sempre, com Lula, que nem candidato vai ser, mas está registrado, à frente. E as pesquisas baianas?

Depois que ACM Neto saiu de cena, as primeiras vão entrar no tititi agora esta semana, com a Big Data e o Ibope-TV Bahia nesta quarta, 22. A expectativa é grande.

A oposição já construiu um discurso. Diz que se Rui Costa estiver abaixo de 50, tem jogo, sinal de que ele ainda não tem a maioria. De quebra, evocam o exemplo de 2006, quando Paulo Souto era governador bem avaliado e perdeu para Jaques Wagner no primeiro turno.

2014 — E também lembram, para reforçar que a pesquisa de agora não reflete o que vai dar nas urnas, que em agosto de 2014 Paulo Souto, na oposição, tinha 44%, segundo o Ibope, contra 15% de Rui e 9% de Lídice. Na urna, bateu Rui 54,53% contra 37,39% de Paulo Souto e 6,62% de Lídice.

Por ironia, Rui também costuma não dar bola para pesquisas, até porque, se desse, teria desistido, diz o próprio. Mas o comparativo afrouxa sua lógica por dois detalhes: em 2006 Wagner tinha Lula, então presidente bem avaliado, turbinando a campanha dele, e em 2014 Rui tinha Wagner, Lula e Dilma. Além disso, nos anos anteriores as campanhas tiveram 45 dias de rádio e tevê, agora são 35. Este ano, Lula na cadeia, ainda turbina Rui. E Ronaldo ainda espera Alckmin subir, o que é uma aposta.

adblock ativo