2 de Julho sem estar no pé do caboclo só hoje. Coisas da Covid

Se é que a democracia é o melhor caminho para a harmonização da convivência social, com a diminuição das desigualdades e o pleno respeito pela diversidade de pensar, de credo e congêneres, convenhamos, quem conhece o 2 de Julho de perto vê um embrião disso.

Dizem que é a mais popular das nossas festas cívicas. O fato é que o povo mergulha nela de corpo inteiro e alma lavada, externando os seus pontos de vista seja lá qual for a opção de gênero, credo e ideologia, todos recebendo algumas palmas e muitas vaias, com o tempero de bandas e fanfarras, tudo aos pés do caboclo.

Online — Esse é o grande charme da festa, e é óbvio que não é um vírus que vai matar algo de tão bom, apenas tira essa banda de cena. Por isso hoje é um dia histórico no histórico das celebrações do 2 de Julho.

É evidente que a data terá as reverências à altura da sua importância, mas com as recomendações que a situação requer, solenidades oficiais restritas e muitas rememorações via online. A missa do Te Deum, sempre celebrada na véspera na Igreja do Rosário, em Cachoeira, abrindo oficialmente as comemorações, assim já foi ontem.

Hoje, a Academia de Ciências da Bahia, o Instituto Geográfico e Histórico da Bahia (IGHB), o patrono da festa, a Fundação Gregório de Mattos e faculdades avulsas farão vasta programação online, também como nunca visto. Coisas da Covid-19, que atingiu em cheio toda a cadeia de cultura popular.

Um sinal que vem das ilhas

Cairu, no baixo sul, o único município-arquipélago do Brasil, onde o turismo é o ponto forte, com Morro de São Paulo e Boipeba à frente, dá mau sinal vindo da pandemia: com 18.176 habitantes, viu o número de empregos formais despencar de 2.401 para 1.540, ou 861 a menos, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

Lá, o prefeito Fernando Brito (PSD) estuda protocolos para criar o ‘novo normal’.

Gandu entra em lockdown

Leo de Neco (PP), prefeito de Gandu, não aguentou a pressão de se ver na liderança absoluta de casos de Covid no baixo sul, com 604, e decretou o lockdown de hoje até o dia 8, renovável se preciso.

Se o decreto for cumprido a rigor, na cidade só vão circular veículos utilitários, como entrega de gás, delivery, o time da saúde e coisas assim. Também no baixo sul, Valença, a maior cidade da área, segue Gandu de pertinho, com 547 casos. Lá, lockdown é só boato.

Coronavírus se interioriza

Aliás, dizem que a Covid está se interiorizando. Hoje, dos 1.902 mortos na Bahia (49 anteontem), 1.189 foram de Salvador, mas apenas 29 dos 417 municípios hoje não registraram casos. Na semana passada eram 88.

No interior, os líderes em mortes são Itabuna (58), Feira de Santana (49), Ilhéus (46), Lauro de Freitas (35), Jequié (29), Teixeira de Freitas e Candeias (18), Camaçari (17) e Vitória da Conquista e Valença (16). A situação só piora.

Ponte Ilhéus-Pontal, um sonho que veio na crise

Rui Costa deu a ponte Ilhéus-Pontal por inaugurada ontem e entrou para a história. Realizou um velho sonho de Ilhéus, que vivia travada com o intenso trânsito de moradores entre as bandas norte e sul e transeuntes que por lá passam para Una e Canavieiras. Por conta disso o acesso ao aeroporto virou um tormento.

A obra deveria ter começado em 2013, quando Jaques Wagner era governador e Jabes Ribeiro o prefeito, mas a Constram, vencedora da licitação, se enroscou na Lava Jato; em 2015 Rui fez nova licitação, a OAS ganhou. A inauguração seria domingo, aniversário da cidade, mas o prefeito Marão (PP) estava em casa de Covid. Ontem, Cacá Colchões (PP), líder nas pesquisas e principal adversário dele, não foi. Motivo: suspeita de Covid.

