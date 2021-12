Um toque à frente

Mesmo encontrando resistência por parte de grandes clubese da mídia convencional – que está longe de dar a devida visibilidade à modalidade – o futebol feminino continua avançando, ainda que aos pouquinhos, no Brasil.

O Rio de Janeiro deu mais um passo para tornar a modalidade mais acessível às meninas que se interessam pelo esporte coma aprovação da lei estadual de incentivo ao futebol feminino.

O projeto, da deputada Enfermeira Rejane (PCdoB), quer estimular as mulheres de todas as idades que gostarem do futebol a praticar o esporte. E para isso foi criado um comitê de fomento ao futebol feminino, que, em parceria com a Prefeitura do Rio de Janeiro, pode buscar as instalações da Rio-2016 como sede do Centro de formação de Atletas.

A ideia é boa e viável: primeiro por dar utilidade aos equipamentos olímpicos, que, há pouco menos de um ano da Rio-2016, já sofrem com o abandono. E também por explorar a histórica relação do Rio com o futebol feminino.

Apesar de três clubes cariocas terem times femininos (o atual campeão brasileiro, Flamengo, Vasco e Duque de Caxias), o Rio teve o multicampeão Radar, base da primeira seleção feminina, em 1990.

Uma vez organizado, o projeto deveria ser replicado no país inteiro. Potencial para fazer dar certo nós temos.

Pequenas coisas importam

Outro bom exemplo partiu do Santos, que nesta semana promoveu uma coletiva de imprensa mista, com atletas das equipes feminina e masculina. Além do zagueiro David Braz, participaram da mesa a meiaMaurine e a goleira Dani, ambas convocadas para defender a Seleção Brasileira nos próximos amistosos fora de casa, contra a Espanha, 10 de junho, e Islândia, no dia 13.

Além de ter sido uma novidade muito bem vinda – pegou osjornalistas de surpresa, que não tinham como ignorar a presença das duasjogadoras – mostrou que a equipe paulista quer dar visibilidade para seu time feminino. E não é (apenas) por achar que o futebol feminino é desvalorizado (e é, muito). Mas porque o Santos enxerga a equipe feminina como produto, algo que falta a muitos clubes que adotaram ou criaram times femininos.

Com uma simples coletiva, o Santos mostrou, “à força”, que tem uma equipe com duas jogadoras convocadas para seleção. Que uma delas, Maurine, é vice-campeã olímpica (em Pequim-2008) e atual campeã panamericana.

Que as Sereias da Vila estão com 18 (dezoito!) jogos de invencibilidade no Brasileirão Feminino, elite da categoria. E que todo mundo que cobre o futebol do Santos deveria acompanhar isso, também.

Que todo torcedor do Santos tem motivo para assistir aos jogos das meninas. O próximo passo é tornar disponível as camisas e acessórios das meninas para que a torcida possa comprar uma blusa da Maurine ou da Dani.

Mas isso vem com o tempo; o Santos fez uma senhora iniciativa, que deveria ser copiada à torto e à direito pelos clubes com times femininos.

