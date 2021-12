Um ano da Rio-2016

No sábado, 5, fez um ano do início dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Um ano de uma das maiores festas esportivas do planeta e uma de suas melhores edições.

Mas, além das boas lembranças, o que ficou de legado esportivo para o Rio de Janeiro e para o Brasil desses Jogos?

No próprio sábado foi publicada uma matéria aqui no A TARDE sobre a infraestrutura dos desportos aquáticos em Salvador, especificamente.

Ficamos mais de seis anos sem uma piscina olímpica na cidade, o que comprometeu negativamente na formação de uma geração inteira de jovens nadadores.

O Centro Olímpico de Natação, inaugurado no ano passado, ainda não recebe etapas de torneios nacionais por falta de estrutura. As arquibancadas para 320 pessoas, vestiários, banheiros e até mesmo escritórios são temporários.

Lembrando que a primeira parte do equipamento (que contempla a instalação da piscina olímpica e a de aquecimento) custou R$ 13 milhões. A licitação para a segunda fase do projeto sequer foi aberta.

Salvador ainda deve ganhar mais uma piscina olímpica até o final do ano, justamente a que foi usada nos Jogos do Rio. Em 2016. Há um ano.

Ainda não temos uma pista de atletismo, também prometida como legado. Temos apenas um ginásio esportivo, que não comporta muitos jogos oficiais – como vôlei, por exemplo. Nos falta muito em estrutura, e muito também em incentivo aos atletas.

Por isso que tantos baianos optam por treinar fora do estado quando começam a precisar de mais equipamentos para crescer. Foi assim com Ana Marcela Cunha, maratonista aquática, com Edvaldo Valério, nadador bronze em Sydney-2000, e deve ser assim com a jovem nadadora Arícia Perée, de 15 anos, que disputa o Mundial Jovem de Natação no próximo dia 23.

Legado no esporte

Passada a euforia de assistir tantos esportes diferentes todos os dias, como na Rio-2016, os brasileiros parecem ter perdido a vontade de acompanhar modalidades olímpicas.

E olha que o Brasil vem fazendo bonito: só neste fim de semana conquistou dois campeonatos no vôlei. A equipe feminina faturou o Grand Prix, a dupla Evandro e André conquistaram ouro no Mundial de vôlei de praia, e Larissa e Talita ficaram com o bronze na mesma competição.

No Mundial de Atletismo, em Londres, Rosângela Santos fez história para o Brasil. Primeiro, ela quebrou o recorde Sul-Americano nos 100m e avançou à final, sendo a primeira brasileira a ir à final.

Mesmo sem pódio – ela terminou em 7º – já mostrou que a possibilidade existe. Nos 800m, Thiago André garantiu vaga e vai brigar por medalha na final, amanhã.

E tem baiano fazendo bonito: a nadadora paralímpica Verônica Almeida venceu a etapa Nacional de Natação na primeira prova que disputou após tratamento de urgência.

Assim como na Rio-2016, o calendário é farto. Para quem fez curtiu tanto os Jogos, o brasileiro bem que podia voltar a ligar para o esporte amador. Afinal, se temos um legado, é esse: nossos atletas.

