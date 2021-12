Semana recheada

Este domingo, 1, foi um dia de ouro no atletismo. O Rio de Janeiro, ainda da “ressaca boa” pela Olimpíada do ano passado, sediou o campeonato Mano a Mano, que reuniu mais uma vez grandes figuras que participaram do maior evento esportivo do planeta.

Um deles é Justin Gatlin, que confirmou o favoritismo e faturou o ouro nos 100m rasos após ‘roubar’ o protagonismo da modalidade do icônico Usain Bolt.

O britânico – que faturou o bicampeonato – completou a prova em 10s52, seguido bem de perto do brasileiro Paulo André de Oliveira, que concluiu em 10s57.

No feminino, quem chegou primeiro foi Rosângela Santos, que concluiu a prova em 11s62. Foi o seu primeiro campeonato internacional após o Mundial de Atletismo de Londres, em julho, quando ela se tornou a primeira brasileira a disputar a final da modalidade num torneio mundial – ela terminou em 7º.

Mas é na prova paralímpica que temos o que talvez seja uma das melhores e mais saudáveis concorrências nos 100m que começou na Rio-2016 e permanece neste novo ciclo olímpico.

O jovem Petrucio Ferreira e o veterano Yohansson Nascimento mais uma vez fizeram uma dobradinha e faturaram ouro e prata na prova na categoria T47 (amputados).

Petrucio – detentor do recorde paralímpico, quebrado por ele duas vezes na Rio-2016 e depois no Mundial, em Londres – concluiu a prova em 11s06. Sua melhor marca é 10s53. Yohansson fechou a prova em 11s20.

E para quem estava com saudades da Paralimpíada e mora em Salvador, vai ter Campeonato Brasileiro de Futebol de 5 a partir desta terça, 3, no Ginásio de Cajazeiras.

Lembrando que nessa modalidade somos pentacampeões paralímpicos invictos e temos um dos melhores jogadores do mundo, Jeferson Gonçalves – mais conhecido como Jefinho.

Ele e Cássio (outro representante baiano) representam o Institudo de Cegos da Bahia (ICB) no torneio que reúne 12 equipes de nove estados.

Ricardinho, outro destaque, também vai participar do campeonato, representando o Instituto Santa Luzia.

Além de ser o atual campeão, o ICB é o maior vencedor do Brasileiro, com sete vitórias nas últimas oito edições. E, se faltar motivo para prestigiar os atletas, a entrada é franca.

Futebol feminino

O Baianão Feminino continua com grandes goleadas e São Francisco, Vitória e Lusaca como os principais candidatos ao título estadual.

Mas, com exceção do tradicional Flamengo de Feira – treinado pela ex-zagueira da Seleção Brasileira – todos os líderes dos grupos estão com aproveitamento de 100%. Ou seja, a partir da segunda fase teremos jogos equilibrados.

Na Seleção Brasileira, algumas jogadoras já começaram a se movimentar contra os mandos e desmandos da CBF. Até agora, quatro atletas se aposentaram da Seleção após a demissão de Emily Lima e o retorno de Vadão à equipe. Que o protesto continue!

