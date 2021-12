Semana cheia

Se poucas empresas mantiveram apoio e patrocínio ao esporte olímpico depois da Rio-2016, ao esporte paralímpico, então, a situação ficou ainda mais complexa, certo? Na verdade, não. Enquanto o Comitê Olímpico do Brasil (COB) segue sem patrocínio, o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) renovou na última semana com o segundo grande apoiador, a Braskem.

Além dela, o CPB tem parceria com as Loterias Caixa e fechou com a Nissan mais um ciclo do Time Nissan, com atletas selecionados (que conta com atletas olímpicos). O anúncio veio em excelente hora: a Braskem é grande parceira do atletismo paralímpico (que é o principal canalizador de medalhas em Paralimpíadas e Mundiais para o país).

E, na semana passada, ao mesmo tempo em que renovou a parceria, o CPB anunciou os 25 convocados para o Mundial de Atletismo, em Londres, que acontece em julho. Desses, 17 participaram dos Jogos Paralímpicos Rio 2016, sendo que 12 foram medalhistas.

Excelente timing da Braskem e do CPB para o anúncio, e que mais empresas adotem essa estratégia vencedora.

Eleições diretas na CBDA

Não foi divulgado como deveria, mas um passo (ou braçada) importante foi dado na natação. Em meio a crises e escândalos, que levaram à prisão o atual presidente da CBDA, Coaracy Nunes, a confederação teve, pela primeira vez, eleições diretas, com participação dos atletas.

Venceu a chapa Inovação e Transparência, de Miguel Cagnoni – o paulista vaicomandar a entidade nos próximos quatro anos. Tudo bem que as coisas aindavãodemorarparaseajeitar: nosúltimostrêsmeses, a CBDA é administrada por um interventor judicial. Eaentidade pode encontrar problemas com a Fina, que ainda não reconhece o pleito.

Seleção feminina

Se a masculina acabou derrotada pela Argentina por 1 a 0 na manhã de sexta-feira, 9, (mesmo jogando melhor), a feminina conseguiu vencer a Espanha no sábado, 10, de virada, por 2 a 1, no primeiro amistoso da temporada.

A técnica Emily Lima mostrou muito sangue frio ao fazer as substituições da partida, cruciais para o resultado. Vale lembrar que, desde que a treinadora assumiu, em novembro do ano passado, a Seleção Feminina tem 100% de aproveitamento, com seis vitórias em seis jogos disputados.

E já falando em futebol feminino, as quartas de final já foram definidas, com os jogos de ida começando nesta quinta-feiraeosdevoltanasemana que vem, no dia 21. Os duelos são entre Audax e Santos, Flamengo e Iranduba, Kindermann e Rio Preto e Ferroviária e Ferroviária. Palpite: avançam Santos, Iranduba, Rio Preto e Corinthians.

De quinta a domingo, 15 a 18, tem uma iniciativa na modalidade em João Dourado, no interior baiano: a 2ª Copa Regional de Futebol Feminino, com jogos entre times que disputam o Campeonato Baiano e seleções municipais, com presença de treinadores, ex-atletas e profissionais do futebol feminino.

