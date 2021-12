Ouros e recordes

Acabou no último domingo, 24, o Mundial de Atletismo Paralímpico, em Londres, e, com ele, mais uma excelente participação do Brasil, com menção honrosa ao velocista paraibano Petrúcio Ferreira, que bateu não apenas um, mas dois recordes mundiais na classe T47 (amputados de braço), especificamente nos 100 m e nos 200 m. No total, foram 21 medalhas (oito de ouro, sete de prata e seis de bronze) e o 9º lugar no quadro de medalhas.

Além do brilhantismo de Petrúcio, fomos brindados duas vezes com dobradinha na classe T47: o veterano e consagrado Yohansson Nascimento garantiu a prata tanto nos 100 m como nos 200 m, mostrando que o Brasil é celeiro dos melhores velocistas paralímpicos do mundo.

A consistência dos atletas brasileiros também chamou a atenção: Mateus Evangelista e Thiago Paulino, por exemplo, mostraram que nossos atletas conseguem performances de excelência em mais de uma modalidade. Mateus conquistou três medalhas na classe T37 (paralisados cerebrais), sendo um ouro nos 100 m e duas pratas, uma nos 200 m e outra no salto em distância. Thiago foi ouro no lançamento de disco e no arremesso de peso da classe T36 (paralisados cerebrais).

Mesmo sem conseguir o ouro, Rodrigo Parreira também brilhou ao conseguir pódio no salto em distância e nos 100 m da classe T36 (paralisados cerebrais). Ele ficou com a prata no salto e o bronze na prova de velocidade numa bateria extremamente disputada.

Mais do que o rendimento dos atletas, valeu a pena ver como a competição teve espaço na televisão e nas redes sociais. Parece que, mesmo sem ter o devido reconhecimento, a situação começou a melhorar para o esporte adaptado pós Rio-2016.

Novo torneio?

Ao que parece, o sucesso do Brasileirão Feminino (que teve como primeiro vencedor da nova formatação o Santos, em duas excelentes partidas com o Corinthians) encheu os olhos da CBF. Há informação de que a entidade máxima do futebol cogita, inclusive, criar nova competição para preencher o calendário dos clubes no segundo semestre.

Ainda sem definição se seria uma copa ou um amistoso, esse novo torneio contemplaria os seis melhores colocados da Série A1 do Campeonato Brasileiro e os finalistas da Série A2. Um critério um tanto quanto estranho, já que esticaria o calendário dos clubes que justamente teriam mais jogos nas duas séries do nacional e que podem disputar a Copa América e a Libertadores.

Além disso, reduziria os participantes do torneio ao eixo Sul-Sudeste (com exceção do Iranduba, semifinalista do Brasileirão e único time no Norte do Brasil). Por que não reeditar a Copa do Brasil? Seria uma excelente alternativa aos times que não conseguiram emplacar nos nacionais e que têm repercussão regional, e, ainda por cima, descentralizar a força do futebol feminino de uma região - como ocorre no masculino – e distribuí-la melhor pelo Brasil.

