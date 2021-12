O outro lado da Champions

No sábado não se falava em outra coisa: a final da Champions League entre Juventus e Real Madrid. Ontem mesmo, a repercussão da partida ainda dominava os noticiários, e com razão: tratava-se de uma das maiores competições de futebol do mundo.

Mas pouco se falou sobre a primeira final da Liga dos Campeões desta temporada, que aconteceu no mesmo estádio, em Cardiff, no País de Gales, dois dias antes. E que contou com duas brasileiras – uma baiana – numa das equipes finalistas.

Estamos falando da final feminina da competição. Na quinta-feira, o PSG de Cristiane e da baiana Formiga – que, com 39 anose 20 de seleção brasileira – participou pela primeira vez de uma final nesse torneio. Enfrentou um adversário amargo, o Lyon, que já tinha vencido a Liga dos Campeões três vezes. E tinha três vitórias em cima do PSG, a última por pênaltis.

Pouco se falou na qualidade técnica da partida, que, de tão parelha, foi à prorrogação e precisou ser resolvida na disputa de pênaltis. Que Cristiane por pouco não balançou as redes, e que Formiga fez uma partida fantástica, fora da sua posição original, e jogando todos os 120 minutos.

Quase não se viu na mídia esportiva que Cristiane, primeira jogadora a cobrar o pênalti, não se abalou com a pressão e bateu com categoria, deslocando a goleira.

Formiga apelou para o psicológico da arqueira, voltou mais de uma vez para ajeitar a bola e, quando chutou, mandou no canto esquerdo, sem chance de defesa.

E pouco foi comentado sobre o quanto elas se viram decepcionadas quando veio a derrota, com o pênalti desperdiçado pela goleira Kiedrzynek. A arqueira do Lyon, por sua vez, converteu e deu o quarto título às rivais.

Em retrospecto: foi uma final emocionante, com representantes do Brasil (e da Bahia), com alto nível técnico e decidida nos detalhes. Por que não damos a devida importância a esse jogo? Por que não temos cinemas fechados para passar a partida? Por que não temos canais competindo pelos direitos de transmissão?

Porque são mulheres? Porque não dá audiência? Porque ninguém se interessa? No estádio foram 22,4 mil pessoas. Não é a mesma coisa que a final masculina, OK, mas não dá para negar que há interesse.

Muitos jogos do Campeonato Brasileiro não chegam a essa média de público. Mesmo comum único canal fazendo transmissão, o pago SporTV, houve mobilização nas redes sociais para acompanhar oslances, melhores momentos da partida e análises pós-jogo.

O público ainda é pequeno? Sim. Mas está crescendo e é interessado. Temos excelentes jogadoras fazendo carreira fora –a exemplo de Marta, Rafaelle (outra baiana), Andressinha, Andressa Alves... e outras tão boas quanto jogando no país, no Campeonato Brasileiro.

Ou seja, temos público, temos jogadoras e temos campeonato a ser explorado. Por que não abusar disso? Na minha última coluna falei sobre o Santos, que já acordou para essa realidade e está apostando nas Sereias da Vila como produto. A dica continua valendo.

