Moral no interior

No último sábado, o município de João Dourado, no centro-norte do estado, promoveu o debate mais importante sobre futebol feminino na Bahia dos últimos anos, e um dos mais importantes do Brasil.

O evento aconteceu durante a II Copa Regional de Futebol Feminino – que terminou ontem com o time que leva o nome da cidade sagrando-se campeão – e contou com a presença de algumas atletas e integrantes da comissão técnica das dez equipes que disputaram o torneio.

Do debate participaram nomes de peso, como Mario Filgueiras, treinador e coordenador do multicampeão baiano São Francisco, Diego Benevides, coordenador do ascendente Lusaca, Solange Bastos, ex-jogadora da seleção brasileira, Célio Lino, treinador do Gama, equipe do Distrito Federal, além de pessoas do município ligadas ao esporte.

No bate-papo foram abordados temas como profissionalismo das atletas, estrutura dos clubes, história pessoal de jogadores e treinadores, o pouco apoio financeiro de empresas e governos, formato de competições de futebol envolvendo mulheres... Não faltou conteúdo.

Na mídia

Além de participar desse encontro histórico, pude falar um pouco da cobertura do futebol feminino na mídia, e fazer um mea culpa, de certa forma: apesar de me empenhar em falar da modalidade, nem sempre é fácil sair da zona de conforto e brigar por matérias que são sempre mais difíceis de apurar, de conseguir fotos e achar espaço nos já apertados cadernos impressos.

E é triste verificar que a maioria das jogadoras que disputavam a copa, sejam mais velhas ou mais jovens, encarava com normalidade o fato de não encontrar notícias sobre a modalidade que elas praticam.

E que muitas dessas jogadoras, por conta disso, sequer sabem quais são as principais competições em âmbito regional, nacional e internacional. Nem mesmo quando e onde jogam os times que elas torcem – inclusive a seleção.

Muitas delas encararam com surpresa quando eu apontei que a própria CBF, em seu site, disponibiliza informações relevantes sobre as séries A1 e A2 do Brasileiro Feminino, bem como notícias sobre a seleção feminina – com direito a transmissão de algumas partidas pela CBF TV.

Alternativa

Além da via oficial, existem sites especializados em futebol feminino (em bom português) e que fazem boa parte dessa cobertura de forma independente – que eu uso, muitas vezes, como fonte para as matérias que publico aqui.

Exemplos são o Portal Dibradoras e o Planeta Futebol Feminino.

O que mostra que o futebol feminino é um nicho, ainda. Ou seja, nem sempre as informações vão aparecer nos veículos tradicionais ou com o devido destaque. Mas elas existem – é só buscar.

Em tempo, parabéns à Prefeitura de João Dourado pela copa – que mais municípios sigam o exemplo.

adblock ativo