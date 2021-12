Mina de pódios

Com uma campanha excelente e conquistando a prata no primeiro Mundial por Equipes Mistas em Budapeste, na Hungria, na mais nova prova olímpica – que já entra em Tóquio-2020 - o Brasil mostrou que é mesmo o país do judô. E que temos representantes fortes tanto no masculino quanto no feminino.

Na prova de equipes mistas, o Brasil venceu a Polônia, Canadá e Rússia nas preliminares, e caiu para o Japão na final. No total, foram onze atletas, um de cada categoria: cinco mulheres e seis homens.

Achei muito interessante esse formato e acho que estimula o espírito de equipe no judô, que acaba sendo enxergado como um esporte individual. E não precisa ser. Competir em equipe fortalece os laços de parceria entre os colegas – afinal, ganhar medalha depende de você, mas, também, dos companheiros e companheiras.

Essa medalha conjunta veio para coroar uma participação vitoriosa no Mundial em que o Brasil já tinha garantido quatro medalhas individuais, com obronze de Erika Miranda na categoria -52 kg, a prata de David Moura, e o bronze Rafael Baby, bronze, ambos na categoria +100 kg, e o ouro de Mayra Aguiar, na categoria -78kg.

E esse ouro, aliás, foi o maior orgulho deste Mundial: Mayra Aguiar, duas vezes medalhista de bronze em Olimpíadas (incluindo, aí, a Rio-2016), tornou-se a primeira brasileira bicampeã mundial de judô.

Ela, que já tinha conquistado seu primeiro Mundial em 2014, venceu a então campeã mundial Mami Umeki na final, com um waza ari no golden score, e igualou o feito de João Derly, brasileiro bicampeão em 2007 e 2005.

A trajetória de Mayra Aguiar é brilhante, sendo uma das nossas atletas mais consistentes em resultados. Com 26 anos, a coleciona medalhas e excelentes participações em competições internacionais desde a estreia, nos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro, em 2007. Na ocasião, ela ganhou a prata na categoria -70 kg, quando ainda não tinha completado 16 anos.

No total, são cinco medalhas em campeonatos mundiais: Mayra conquistou a prata em 2010, no Japão, e dois bronzes em Paris, em 2013, e no Rio de Janeiro, em 2014. Isso for as duas medalhas de ouro, claro. Aliás, de bicampeonato ela entende: Mayra também é bicampeã do Grand Slam de Paris, que venceu em 2012 e 2016.

Que a carreira brilhante de Mayra sirva de inspiração para mais meninas – e também pais e mães de meninas - investirem nesse esporte, ainda tão visto como masculino. Basta ver quantas meninas estão nas escolinhas de artes marciais. Quantas Mayras estamos deixando de formar?

adblock ativo