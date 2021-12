Mais esporte, por favor!

Nesta semana o IBGE divulgou números assustadores sobre o sedentarismo dos brasileiros, que acomete 76% das pessoas com mais de 15 anos. Além disso, mais da metade da população (91,3 milhões) nunca praticou esportes na vida.

Esses dados, além do recorte baiano, foram repercutidos em matéria publicada no A TARDE. Mas há um dado que não foi abordado: a taxa de sedentarismo e da prática de esportes de mulheres.

Na Bahia, assim como no Brasil como um todo, enquanto as mulheres são maioria na população em geral, são minoria entre os que praticam esporte ou atividade física.

O percentual de baianas com mais de 15 anos que praticam esporte ou atividade física (32,9% ou 2 de 6,2 milhões) é bem menor do que o de homens da mesma faixa etária (41,8% ou 2,3 de 5,53 milhões).

Esse é um dado já preocupante porque mostra que apenas um terço das mulheres da Bahia faz algum tipo de exercício físico.

Mas a situação fica ainda mais crítica quando o assunto é especificamente esporte, porque aí diferença entre homens e mulheres dispara – tanto na Bahia quanto no Brasil.

Ainda de acordo com o IBGE, na Bahia os percentuais de quem praticou esporte entre os homens foi mais que o dobro em relação às mulheres: 32,1% para eles e 15,4% para elas. O esporte preferido no país é o futebol, e 94,5% dos praticantes são homens. Por outro lado, em atividades como dança as mulheres são maioria, com 85%.

Esportes para os meninos

E o que isso mostra? Que ainda temos uma divisão muito forte de gênero quando o assunto é atividade física. Que esporte serve para os meninos (e homens) e que dança é coisa de menina (ou mulherzinha). Desta forma, deixamos de dar às crianças – e adultos, também – a oportunidade e o estímulo de se encontrar numa atividade lúdica e prazerosa, seja ela qual for.

O esporte carrega uma qualidade importante de superação de limites, disciplina e, muitas vezes, trabalho em grupo, que são benéficos para qualquer pessoa.

Por que não incentivar as meninas a escolher um esporte para conhecer e praticar? Por que não pedir às escolas para apresentar diferentes modalidades nas aulas de educação física? Por que não começar um baba com as colegas de trabalho, fazer uma luta ou entrar num clube de corrida? Os benefícios do esporte existem em qualquer idade – e para qualquer sexo.

Iniciativa no vôlei

Nessa ‘pegada’ de homens e mulheres no esporte, a Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) vai realizar um evento diferente nessa sexta-feira.

No Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, as duas seleções brasileiras (masculina e feminina) vão fazer um jogo misto, aberto ao público. A realização é da Asics, patrocinadora da CBV.

A ideia é bem interessante porque mostra que essa diferença de valor entre esportes masculinos e femininos também precisa acabar. É só esporte.

