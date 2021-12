Inclusiva junina

Vamos começar analisando os semifinalistas do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino: Rio Preto desbancou o Kindermann, Santos bateu o Audax, Corinthians despachou o Ferroviária e Iranduba eliminou o Flamengo.

Em resumo, acertei todos meus quatro palpites publicados aqui mesmo, na coluna do dia 12 de junho.

Mas, além de me vangloriar (afinal, quantas vezes poderei fazer isso num jornal centenário?), gostaria de chamar a atenção para uma dessas partidas, mais especificamente o jogo de volta entre Iranduba e Flamengo, na Arena da Amazônia, na última quarta-feira.

Além do jogo extremamente equilibrado (o que podemos dizer de praticamente todos os confrontos das quartas de final, mérito das equipes), que terminou em 1 a 1, mais de 15 mil pessoas (isso mesmo, quinze mil) foram até o estádio para assistir o jogo.

Para ser mais exata, foram 15.107 pagantes. Um público recorde no Brasileirão Feminino, que fica abaixo apenas dos jogos da Seleção Brasileira Feminina na Olimpíada Rio-2016.

O recorde anterior era do próprio Hulk (apelido carinhoso das meninas do Iranduba), que tinham levado 8.147 torcedores no ano passado na partida contra o Corinthians.

O que isso mostra? Que Manaus se consolidou, mesmo, como uma das cidades mais apaixonadas pelo futebol feminino do país. Mas que o Brasil está, também, mostrando interesse pela modalidade.

Além da transmissão no canal pago SporTV, internautas acompanharam os lances pelas redes sociais dos clubes e de olho nas análises dos portais dedicados ao futebol feminino.

Recorte regional

E isso tem tudo para acontecer aqui na Bahia, também, especialmente a partir deste segundo semestre, quando partidas do Campeonato Baiano Feminino serão transmitidas pela TVE.

Ou seja, serão jogos de um estadual feminino passando, ao vivo, em TV aberta. É um senhor avanço. Falta só a Federação Bahiana de Futebol divulgar as datas para a gente poder marcar no calendário.

Basquete em Cachoeira

Falando em iniciativas regionais, num passeio pela histórica Cachoeira, encontrei uma barraquinha diferente das tradicionais que vendiam iguarias juninas.

Tratava-se do Basquete No Meu Bairro, iniciativa que quer levar esse esporte a bairros da cidade. Ainda precisa do aval da prefeitura para começar a funcionar, então deixo aqui meu incentivo para que o projeto saia do papel e que a Bahia possa revelar novos astros do NBB e da seleção brasileira.

adblock ativo