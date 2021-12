Força, Véu!

Na sexta-feira,5, quando Salvador inteira – e ouso dizer que várias cidades do interior também – começavam a aquecer as turbinas para mais um Ba-Vi, saiu a notícia que a nadadora paralímpica Verônica Mauadie de Almeida estava internada, na UTI, e precisou ser submetida a coma induzido mais tarde naquele dia. Felizmente, nessa segunda, ela foi retirada do coma induzido e tem passado os dias sem novas convulsões.

Recentemente, a nadadora – que foi contratada pelo Vitória - ficou mais conhecida por ser a escolha do Rubro-Negro para musa do Baianão. Por conta da internação, infelizmente, o Rubro-Negro precisou retirá-la do concurso para que não fosse desclassificada.

Verônica – ou Véu, como é carinhosamente chamada por fãs, amigos e familiares - é portadora de uma síndrome rara, Ehlers-Danlos, e, desde 2007, quando foi diagnosticada, encontrou no esporte uma terapia e uma vocação.

E ela foi uma das primeiras atletas paralímpicas que me mostrou que a palavra 'superação' vale tanto para o esporte olímpico quanto para o adaptado.

Pode parecer óbvio, mas Verônica ajudou a me mostrar que o esporte adaptado também tem alto rendimento. Que atletas têm metas para bater, que ficam frustrados quando não conseguem superar uma marca, quando perdem para um rival, quando se lesionam. Porque sim, atletas paralímpicos sofrem lesões como qualquero atleta de alto rendimento.

No ano passado eu tive a chance de ver Verônica em ação nos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro. Apesar de não ter levado medalha desta vez, Verônica me falou, feliz, que estava satisfeita por ter ido a todas as finais de todas as modalidades que competiu na classe S7. Ela também fez a travessia Mar Grande/Salvador, e tornou-se a primeira mulher no mundo a completar os 12,5 km em nado borboleta usando apenas o lado esquerdo do corpo. Essa conquista foi tema de um documentário, que estreou neste ano.

Verônica é uma peça importante para natação paralímpica brasileira. É um motivo de orgulho para a Bahia, e uma atleta que serve de inspiração – inclusive para outros atletas. Que o diga Renê Pereira, médico baiano que disputou a Rio-2016 no remo, no ano passado, e foi o primeiro brasileiro a chegar a uma final da modalidade. Espero de todo coração que Verônica se recupere plenamente e continue inspirando mais brasileiros, baianos, atletas e admiradores por muito tempo!

Deixem elas torcerem!

Uma estratégia de marketing envolvendo o Corinthians e a Nike repercutiu nas redes sociais – e, se tudo der certo, vai servir de lição para os clubes brasileiros.

A empresa, responsável pelos artigos do clube paulista, optou por não lançar modelo feminino da segunda camisa especial do time. Mesmo com muitas torcedoras pedindo pela camisa, a Nike optou por não disponibilizar o modelo.

E o que aconteceu? Torcedoras do Brasil todo – não apenas do Corinthians – se uniram para pressionar a Nike e o clube a fazerem artigos para mulheres. Depois do título, o Corinthians lançou nova camisa comemorativa, mais uma vez, sem modelo feminino.

Resultado: as críticas engrossaram e agora tem torcedora (e torcedor também) ameaçando boicotar os produtos da Nike.

Bem que o Corinthians podia tomar umas aulas com o Atlético-MG, que acertou em cheio depois de errar a mão com as torcedoras. O mundo do futebol está mudando, e os clubes e suas devidas marcas precisam entender que as mulheres querem se sentir representadas – e respeitadas!

