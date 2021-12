Finalíssima à vista

O Brasileirão Feminino reformulado já conhece suas primeiras finalistas em semifinais extremamente equilibradas. Santos e Corinthians fazem uma final (com jogo de ida na quinta-feira, 13, na Vila Belmiro, e volta na Arena Barueri, na quarta-feira, 19) equilibrada e juntando os elementos de tradição e renovação, que caracterizaram a nova 1ª Divisão.

O Corinthians fez valer sua invencibilidade na Arena Barueri e venceu o Rio Preto por 1 a 0 numa partida recheada de polêmicas e expulsões depois de perder o jogo de ida em São José por 2 a 1. O estádio estava vazio, mas pior para a torcida do Corinthians, que perdeu a chance de ver a classificação das meninas.

No sábado, deu Santos numa Vila Belmiro cheia e um jogo disputadíssimo entre as Sereias e as meninas do Iranduba. A partida terminou em 3 a 2 para as donas da casa - o agregado foi 5 a 3.

O jogo não foi lotado como na partida de ida, na Arena da Amazônia, que reuniu mais de 25 mil pessoas, mas um número considerável de santistas compareceu à Vila Belmiro: cerca de 8 mil. E a partida (assim como a do Corinthians e Rio Preto, que decidiu a última vaga para a final) foi transmitida ao vivo pelo canal pago SporTV e ainda contou com comentários femininos.

Parabéns para o Santos, time tradicional do futebol feminino e finalista pela primeira vez no Brasileirão, e para o Corinthians, que se armou para ser campeão e que ‘ajudou’ a técnica Emily Lima a montar escalações da Seleção Brasileira. Realmente avançaram os melhores da competição.

Dito isso, não dá para ficar com uma pontinha de decepção ao ver que o futebol feminino está seguindo a tendência do masculino com uma final entre dois times de São Paulo. Se analisarmos as semifinais, apenas um time – o Iranduba – não era paulista.

Na segunda fase, todos quatro outros times participantes (o carioca Flamengo, os paulistas Audax e Ferroviária e o catarinense Kindermann), integravam o eixo Sul-Sudeste.

Todas as equipes do norte-nordeste – à exceção do Iranduba – caíram na primeira fase (caso do baiano São Francisco e dos pernambucanos Sport e Vitória de Santo Antão) ou foram rebaixadas (caso do baiano Vitória).

O que mostra que precisamos correr atrás da profissionalização do futebol feminino, como o Iranduba vem fazendo. Não tem mágica, é só ter projeto e boa vontade.

Solidariedade

Falando em boa vontade – e em renovação do futebol feminino – uma jogadora do São Francisco de apenas 17 anos, Aila Santana, precisa de ajuda para conseguir voltar a jogar no time baiano.

Há mais de um ano esperando vaga no SUS para conseguir realizar uma cirurgia no joelho, ela resolveu fazer uma vaquinha para conseguir arrecadar os R$ 8 mil necessários para a operação. Doações de qualquer valor são bem-vindas e devem ser depositadas na conta da jogadora.

Os dados são banco Caixa Econômica Federal, agência 1053, conta 36718.5 (operação 023, Conta Fácil). Nome completo: Aila Santana Carneiro, CPF: 082.435.875-94

adblock ativo