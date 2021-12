Evolução à vista

A Conmebol lançou na semana passada uma proposta interessante em direção à popularização e profissionalização do futebol feminino: a Liga Feminina de Desenvolvimento.

A iniciativa foi divulgada no site e nas redes sociais da Conmebol e, por enquanto, foi extremamente bem recebida – mas encarada com algum ceticismo, assim como a maioria dos projetos que envolvem o futebol feminino.

Mas vamos ao projeto, chamado Evolução: a Conmebol quer propor torneios regionais, nacionais e depois um Sul-Americano para as categorias de base do futebol feminino nos 10 países que participam da confederação. As categorias contempladas são sub-16, sub-14 e sub-12, além da sub-13 masculina.

O início desse projeto começaria em breve: a etapa regional (não existem muitos detalhes sobre o que seria considerado regional, mas subentende-se que, no Brasil, seriam os estados) começaria logo em junho, assim como a nacional.

O final do torneio nacional precisaria, obrigatoriamente, ser em novembro, para que a Conmebol tenha tempo hábil para montar o Sul-Americano, em janeiro de 2018, com os vencedores de cada país.

Além desse Sul-Americano, a Conmebol lançou a curiosa Copa Disney, que compreende jogadoras do sub-14 para um torneio nos parques de diversão. As vencedoras do sub-12 e sub-16, por sua vez, recebem bolsas de cursos de inglês.

Esse modelo lembra o dos Estados Unidos, que fomenta bastante o esporte de base nas escolas através de competições regionais, estaduais e nacionais anuais, e oferece bolsas em universidades para o aprimoramento e profissionalização dos atletas. De lá, os melhores são ‘draftados’ pelas ligas antes mesmo de concluir o ensino superior.

Dúvida

E por que tanto ceticismo por quem acompanha o futebol feminino no Brasil? Porque a América do Sul, obviamente, não é os Estados Unidos. E não tem a cultura de fomentar esportes ainda na base, especialmente esportes femininos. Mais especialmente o futebol.

No Brasil, foi preciso uma lei para que os clubes começassem a investir (o mínimo, e à contragosto) na modalidade. Nossa principal competição nacional, o Campeonato Brasileiro, foi remodelado de uma forma pouco democrática e prioriza os clubes de maiores torcidas (ou seja, masculinos) em detrimento dos tradicionais na modalidade. Historicamente, não gostamos da ideia de ver mulheres jogando bola. Como será a participação do país nesse projeto inovador?

O Brasil e a América do Sul ainda precisam entender que o futebol feminino é uma realidade, e que existe interesse do público, ainda que pequeno e pouco explorado pelas federações e pela confederação.

Parte do sucesso de um projeto desse vem da cobrança desse público, das próprias atletas, e também da imprensa.

Pois bem, a primeira cobrança pode ser a do cumprimento das datas: de acordo com a Conmebol, a primeira fase da etapa regional, a de lançamento da liga e registro de jogadoras pelas associações-membro, foi iniciada desde o último dia 12. Será que as federações e a CBF já se mexeram?

